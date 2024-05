Téléphone : les émojis audio arrivent sur l’application, une fausse bonne idée

L’application Téléphone de Google commence à s’agrémenter d’une nouvelle fonctionnalité étonnante. Les utilisateurs peuvent désormais envoyer des émojis audio pour dynamiser leurs conversations téléphoniques avec des animations et des effets sonores.

© Envato

C’est une application incontournable pour les utilisateurs de smartphones Android. Et pour cause, Téléphone permet de passer et de recevoir des appels, soit la fonction première d’un portable. Google s’efforce toutefois d’agrémenter son app de fonctionnalités additionnelles pour améliorer l’expérience globale. Outre la prise en charge des appels WhatsApp, le constructeur planche sur une nouvelle option repérée dans une version bêta récente : les émojis audio.

Les émojis audio introduits sur Téléphone mais pour quoi faire ?

Il s’agit essentiellement d’effets sonores combinés à des animations qu’il est possible d’actionner pendant un appel. Ils sont rattachés à six émojis connus. Voici la liste :

Applaudir

Rire

Faire la fête

Pleurer

Caca

Tambour

Lorsque vous en sélectionnez un pendant un appel, l’application Téléphone affichera une animation ainsi qu’un effet sonore qui sera joué pendant quelques secondes. Le destinataire comme l’appelant pourront l’entendre. “Exprimez vos émotions et vos humeurs avec des sons comme des applaudissements, des rires, un trombone triste et bien plus encore avec des emoji pendant que vous êtes en discussion”, décrit Google dans les réglages.

On peine toutefois à saisir l’utilité d’une telle fonctionnalité qui semble plus agaçante qu’autre chose. Emettre des sons pendant un appel risque en effet de parasiter les conversations. Pour éviter le spam, Google a toutefois prévu des garde-fous. Il ne sera pas possible d’enchaîner les émojis audio sans discontinuer : un temps de recharge permettra d’espacer les envois. Un paramètre permettra aussi de désactiver la fonctionnalité qui devrait être lancée dans les semaines à venir en version stable.

Début avril, une option bien plus utile a commencé son déploiement sur l’application Téléphone. Celle-ci permet de lancer rapidement une recherche Google sur un numéro sans changer de fenêtre. Un bon moyen de détecter les appels frauduleux et le démarchage commercial.