Twitch : pourquoi le mot « obèse » est-il banni de la plateforme ?

Twitch a la réputation de bannir relativement facilement les streamers pour différentes raisons. En 2019, il avait par exemple banni une cosplayeuse en citant comme raison qu’elle portait une tenue sexuellement suggestive. Plus récemment, un joueur d’Apex Legends s’était fait bannir à vie après s’être frappé le visage avec un clavier. Le nouveau ban de Twitch ne concerne pas un streamer, mais bel et bien un mot. En effet, la plateforme ne l’a pas officiellement annoncé, mais le mot « obèse » est interdit.

Logo Twitch – Crédit : Caspar Camille Rubin / Unsplash

Le streamer américain Nick Polom, alias Nmplol, qui a plus de 3 millions followers s’en est aperçu lors d’un stream il y a quelques jours. Il a été désagréablement surpris de découvrir que le mot obèse a été banni. À en croire les commentaires de son chat (pas son animal de compagnie, mais l’espace de discussion pour les viewers), la communauté n’a pas non plus apprécié apprendre cette nouvelle.

Faut-il bannir des mots pour lutter contre le cyberharcèlement sur Twitch?

En fait, le streamer Nmplol avait prévu de se peser. Avant de monter sur la balance, il a demandé aux viewers de faire une prédiction. À l’instar de la fonctionnalité des Clips qui a été reprise par YouTube au début de l’année, les prédictions améliorent l’interaction avec les viewers. Comme Twitch l’a précisé, « les créateurs ou leurs modérateurs créent un événement et ses résultats possibles, et les spectateurs dépensent leurs points de chaîne pour prédire le résultat final avant la fin des votes ».

Dans le cas de Nmplol, il voulait demander à sa communauté de prédire s’il était gros ou obèse. L’un de ses modérateurs lui a alors indiqué que le mot « obèse » était interdit et qu’il ne pouvait pas être utilisé dans les prédictions. Le streamer s’est alors indigné de cette décision en demandant à Twitch de « grandir ». Son point de vue est tout à fait compréhensible. Le mot obèse a depuis toujours été utilisé dans le domaine médical. Certains internautes le détournent en insulte, mais cela reste avant tout un terme pour décrire une condition médicale sérieuse.

Si Twitch commence à bannir des mots courants comme celui-ci, la liste risque d’être très longue. Ce n’est effectivement pas la solution la plus judicieuse pour lutter contre le cyberharcèlement. De plus, selon certains internautes, la plateforme a des problèmes plus urgents à régler que de bannir des mots. Quoi qu’il en soit, nous ne savons pas pendant combien de temps le mot « obèse » sera banni de Twitch.

Source : DualSHOCKERS