Twitter : comment Elon Musk, Jack Dorsey et Parag Agrawal ont négocié le rachat en privé ?

Nous ne sommes plus qu’à quelques semaines du procès opposant Elon Musk et Twitter. Le réseau social a poursuivi le milliardaire américain en justice pour rupture de contrat d’acquisition après que celui-ci ait renoncé à racheter Twitter. Dans le cadre du procès, plusieurs messages échangés entre Elon Musk, le co-fondateur Jack Dorsey qui a quitté la société l’année dernière et le PDG actuel Parag Agrawal ont été rendus publics.

Twitter et Elon Musk © Twitter / TED

Ces messages révèlent comment se sont déroulées les négociations en privé entre les trois hommes. Jack Dorsey souhaitait même qu’Elon Musk rejoigne le conseil d’administration bien avant l’offre de rachat. Tandis qu’Elon Musk veut toujours annuler l’accord, Twitter est bien déterminé à finaliser la transaction. Les actionnaires de Twitter ont d’ailleurs approuvé le rachat de Twitter pour 44 milliards de dollars en seulement 7 minutes.

Elon Musk a annoncé à Parag Agrawal sa volonté de racheter Twitter

Les échanges entre Parag Agrawal et Elon Musk étaient plutôt tendus au début. Suite à un tweet d’Elon Musk qui critiquait la plateforme en avril, le PDG lui a écrit que : « Vous êtes libre de tweeter « est-ce que Twitter est en train de mourir ? » ou quoi que ce soit d’autre sur Twitter – mais il est de ma responsabilité de vous dire que cela ne m’aide pas à améliorer Twitter dans le contexte actuel ».

Elon Musk a d’abord refusé de rejoindre le conseil d’administration avant de proposer son offre. « Qu’avez-vous fait cette semaine ? Je ne rejoins pas le conseil d’administration. C’est une perte de temps. Je vais faire une offre pour rendre Twitter privé », lui a répondu le milliardaire.

Jack Dorsey a partagé sa vision de Twitter avec Elon Musk

Les messages échangés entre Elon Musk et Jack Dorsey étaient sur un ton complètement différent. En effet, l’ex-PDG voulait qu’il rejoigne le conseil d’administration après avoir acquis une participation de plusieurs milliards de dollars. Il lui avait écrit que : « j’ai fait de mon mieux pour vous faire entrer dans notre conseil d’administration et notre conseil d’administration a dit non. C’est à peu près à ce moment-là que j’ai décidé que je devais travailler pour partir, aussi difficile que cela ait été pour moi ». À ce moment, Jack Dorsey n’avait qu’un seul vote pour faire venir Elon Musk et 3% de la société.

Plus tard, Jack Dorsey a partagé avec Elon Musk la vision qu’il avait pour Twitter. « Je crois que ce doit être un protocole open source, financé par une sorte de fondation qui ne possède pas le protocole et qui ne fait que de le faire avancer ». Elon Musk lui avait alors répondu que cette idée est « super intéressante » et que « ça vaut le coup d’essayer à la fois de faire avancer Twitter dans une meilleure direction et de faire quelque chose de nouveau qui est décentralisé ».

Jack Dorsey a aussi essayé de jouer le rôle de médiateur entre Elon Musk et Parag Agrawal

Jack Dorsey a également essayé de jouer le rôle de médiateur entre Parag Agrawal et Elon Musk. Il avait notamment organisé un appel à trois. « Parag avance beaucoup trop lentement et essaie de plaire à des gens qui ne seront pas heureux quoiqu’il fasse », avait déclaré Elon Musk. Finalement, Jack Dorsey est arrivé à la conclusion que le PDG et Elon Musk ne peuvent pas travailler ensemble. Enfin, le procès se déroulera du 17 au 21 octobre. Le juge décidera si Elon Musk doit racheter Twitter ou non.

Source : Engadget