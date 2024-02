Droit à la réparation : vos appareils bénéficient d’un an de garantie en plus

© Envato

Depuis 2020, le Parlement européen vote en faveur pour le droit à la réparation. Des déclarations d’intention que l’UE va maintenant enfin transposer en mesures concrètes. Le Conseil européen et le Parlement sont parvenus hier à un accord provisoire sur une législation spécifique en matière de droit à la réparation, concernant aussi bien les smartphones que les appareils électroménagers.

Le droit à la réparation progresse pour les smartphones

Désormais, les marques d’électronique devront prolonger la période de garantie d’un appareil de 12 mois supplémentaires, après la réparation d’un produit encore sous garantie. L’accord précise que les États membres de l’UE pourront allonger cette période de garantie supplémentaire. Il n’y a théoriquement plus de durée limite à la garantie d’un smartphone.

De plus, la législation obligerait les fabricants à fournir des informations sur leurs pièces détachées sur leur site internet. Ils devraient également mettre ces pièces à la disposition du secteur de la réparation à un prix “raisonnable“. Certaines entreprises ont coupé l’herbe sous le pied de l’UE, comme Google ou Samsung avec leurs programmes iFixit.

L’accord oblige également les fabricants à effectuer les réparations dans un délai et à un prix tout autant “raisonnables“, si la réparation n’est pas gratuite. Toutefois, les consommateurs pourront toujours choisir entre une réparation et le remplacement si un produit est défectueux pendant la période de garantie.

À lire > Bonus réparation smartphone : qui est concerné et comment en profiter ?

Apple ne pourra plus brider les composants de tiers non certifiés

L’UE interdirait également aux entreprises comme Apple d’empêcher l’utilisation de pièces détachées tierces par des réparateurs indépendants. La firme à la pomme met des bâtons dans les roues depuis de nombreuses années à ceux qui tentent d’utiliser des pièces fabriquées par des tiers. Feu les ports et connecteurs Lightning embarquaient ainsi un petit circuit intégré qui confirmait leur authenticité lors d’une connexion. Les câbles de recharge non certifiés étaient ainsi bridés.

Sur une planète où le réchauffement climatique menace, le droit à la réparation doit s’imposer et cette mesure va dans le bon sens. Plutôt que d’opter pour changer d’appareil dès le moindre problème sur un appareil, cette année de garantie en plus incitera le consommateur à le faire réparer, non seulement pour qu’il marche, mais aussi pour avoir l’esprit tranquille une année de plus.