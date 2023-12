Galaxy Z Fold 5 et Flip 5 : Samsung ajoute les pliables à son programme de réparation iFixit

Le Galaxy Z Fold 5 et Flip 5 rejoignent le programme d’autoréparation de Samsung, en partenariat avec le site iFixit. Désormais, les pièces détachées et des tutoriels de réparation seront disponibles sur site pour les deux smartphones pliables.

©Samsung

Les Galaxy Z Flip 5 et Galaxy Z Fold 5 rejoindront ce mois-ci le programme d’autoréparation de Samsung. Fruit d’un partenariat avec iFixit, ce programme ne prenait initialement en charge que les Galaxy S20, S21 et Tab S7. Début 2023, la gamme S22 et certains Galaxy Pro les rejoignaient. Désormais, ce sont également les deux smartphones pliables et les Galaxy S23 qui peuvent se réparer soi-même.

Lancé l’été dernier, ce programme permet aux clients de Samsung d’accéder à tout ce dont ils ont besoin pour réparer eux-mêmes leurs appareils Galaxy. Il permet d’accéder facilement aux pièces détachées, avec des composants officiels, ce qui garantit leur bon fonctionnement. Dans les pages d’iFixit peuvent également se trouver des manuels sur de nombreux smartphones, des outils… tout est fait pour faciliter la durabilité de nos appareils high-tech.

Quel prix pour le kit de réparation des smartphones pliables de Samsung ?

Les Samsung Galaxy pliables ne sont pas encore listés sur la page d’iFixit, nous ne savons donc pas quels seront les prix. Tout comme le Galaxy Z Flip 5 pas cher ou le Galaxy Z Fold 5 pas cher n’existent pas véritablement, il est probable le kit de réparation ne soit pas à la portée du premier venu. Par exemple, la pièce nécessaire à la réparation de l’écran extérieur du Pixel Fold, le smartphone pliable de Google, coûte 909 euros.

À lire > Bonus réparation smartphone : qui est concerné et comment en profiter ?

Si nous avons accès à ce programme depuis un moment en France, certains de nos voisins européens n’avaient pas ce privilège. Samsung annonce maintenant que le programme iFixit s’étend au Danemark, à la Grèce, à la Hongrie et au Portugal.

Voici ci-dessous la liste complète des appareils Samsung réparables via le programme iFixit. Pour obtenir davantage de détails sur la procédure de réparation, vous pouvez consulter la page dédiée à Samsung sur le site :