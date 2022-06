Joker 2 : on connaît l’actrice qui devrait incarner Harley Quinn

Todd Phillips a confirmé il y a quelques jours le second opus de Joker. Intitulé Joker : Folie à Deux, il mettra en vedette Joaquin Phoenix dans le rôle-titre. Et une chanteuse qui a déjà fait ses premières armes au cinéma pourrait se charger d’incarner Harley Quinn.

Après le succès du premier opus, les fans étaient impatients de découvrir la suite des aventures du super-vilain à la sauce Joaquin Phoenix. Leurs souhaits ont été entendus puisque Todd Phillips a partagé il y a peu une photo du script. L’occasion d’apprendre le titre de cette suite : Joker : Folie à Deux. Ce terme désigne une psychose partagée où deux sujets ont un délire en commun. Ainsi, si la présence de Phoenix dans le rôle de Fleck semble évidente, quid de son acolyte de démence pour lui donner la réplique ?

D’après les informations de The Hollywood Reporter, Lady Gaga serait en pourparlers pour incarner Haryley Quinn. Pour rappel, la chanteuse a déjà joué la comédie dans A Star Is Born de Bradley Cooper et House of Gucci de Ridley Scott. Et elle semble coller totalement au rôle de la super-vilaine même s’il ne sera pas aisé de faire oublier Margot Robbie qui incarnait le personnage à merveille dans le DCEU. Mais comme le film Joker évolue dans un autre univers, il fallait bien caster une autre actrice pour le rôle de Quinn.

Joker 2 : une comédie musicale ?

Il semblait évident que le terme « Folie à deux » fasse référence au Joker et à Harley Quinn maltraitée régulièrement par le vilain dans les comics. Amour, disputes, manipulation, jalousie… Leur relation complexe forme un arc narratif passionnant qui pourra se développer progressivement dans le film. Reste à présent à savoir si Lady Gaga décrochera bel et bien le rôle alors qu’elle est toujours au stade des discussions.

Toujours selon le média de référence, le film prendrait la forme d’une comédie musicale. Une direction artistique étonnante même si le personnage n’hésitait pas à danser dans le premier volet. Cela explique en tout cas le choix de Lady Gaga dont les talents de chanteuse ne sont plus à prouver.

