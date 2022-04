Un bug sur les smartphones Pixel modifie aléatoirement vos sonneries

Google Pixel 6 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Vous ne reconnaissez plus les sonneries de votre smartphone Pixel ? Et vous vous apprêtez à enguirlander vos enfants, principaux suspects quand vous constatez un changement étrange sur votre téléphone ? Avant de leur passer une soufflante, sachez que votre smartphone est victime d’un bug rapporté par plusieurs utilisateurs sur les réseaux sociaux.

Celui-ci concerne le Pixel 6, dont voici notre test mais aussi le Pixel 6 Pro, le Pixel 5 ou encore le Pixel 3a. Un membre de la rédaction de Tom’s Guide a également été confronté au dysfonctionnement sur un Pixel 4a. Concrètement, la sonnerie d’alarme, les sons de notification et la sonnerie d’appel sont modifiés à l’insu des utilisateurs. Cela s’avère plutôt embêtant puisque ces derniers ne reconnaissent plus les alertes sonores émises par leur téléphone.

Pixel : le bug est arrivé avec la dernière mise à jour

Selon toute vraisemblance, la mise à jour déployée en avril est à l’origine de ce bug qui affecte seulement une frange des détenteurs de Pixel. Outre un correctif de sécurité, celle-ci visait à résoudre une flopée de dysfonctionnements. Force est de constater qu’elle en a apporté un nouveau. Heureusement, il suffit de se rendre dans les paramètres de votre Pixel pour reconfigurer manuellement vos sonneries habituelles. Si vous ne les aviez jamais modifiées, on vous rappelle les sonneries paramétrées par défaut :

Alarme : Bright Morning

Bright Morning Son de notification : Popcorn

Popcorn Sonnerie : The Big Adventure

Espérons que le bug ne se manifeste plus à l’avenir. Le cas échéant, Google devra déployer un énième correctif. Pour rappel, ce n’est pas le premier problème survenu sur les derniers smartphones du constructeur. Quelques jours après leur sortie, les Pixel 6 et 6 Pro souffraient notamment de problèmes d’écran, ce dernier grésillant ou se recouvrant d’une teinte verte. Quelques semaines plus tard, des Google Pixel 6 et 6 Pro étaient victimes d’une perte de signal réseau.

