WhatsApp ne marche plus ? Voici comment y remédier

WhatsApp permet d’envoyer des messages, des images, des vidéos ou des documents à vos contacts. Vous pouvez également passer des appels vocaux et vidéo et participer à des conversations de groupe. Régulièrement, de nouvelles fonctionnalités sont intégrées à WhatsApp à l’instar récemment de l’ajout des réactions aux messages.

Mais comme toute application, celle-ci est parfois sujette à des bugs. Ces derniers peuvent ainsi vous empêcher d’envoyer ou de recevoir des messages. Un dysfonctionnement peut rendre certaines fonctions inutilisables. Votre écran risque également de se bloquer sur la même page. Autres cas de figure : l’application crashe sans raison apparente ou ne peut pas s’ouvrir.

WhatsApp : comment résoudre les problèmes

Commencez par fermer et rouvrir WhatsApp. N’hésitez pas non plus à redémarrer votre smartphone. Désinstaller puis réinstaller l’application peut également régler le souci (sauvegardez au préalable vos conversations et vos fichiers multimédia). Si cela n’a aucun effet, le problème peut provenir d’un problème de connexion. Tentez alors de basculer des données mobiles au WiFi (ou vice-versa).

Mais le souci peut être lié à une panne généralisée. Pour en avoir le cœur net, faites un tour sur le site Downdetector – qui documente les problèmes en temps réel – ou sur les comptes officiels de WhatsApp sur les réseaux sociaux. En cas de panne, il faudra attendre que le service apporte un correctif.

Une autre solution consiste à vider le cache de l’application.

Sur Android, rendez-vous dans Paramètres > Applications > WhatsApp.

Dans la section stockage, cliquez sur Vider le cache.

Sur iPhone, accédez au Réglages > Général > Stockage iPhone.

Sélectionnez ensuite Décharger l’app.

Vous pourrez ensuite réinstaller WhatsApp : tous les documents et données associés seront conservés.

Vérifiez également que vous disposez de suffisamment d’espace de stockage sur votre smartphone. Un manque de place peut effectivement entraver le bon fonctionnement de WhatsApp. Le cas échéant, faites le ménage en effaçant des fichiers volumineux ou des apps non-utilisées.

Par ailleurs, il est vivement recommandé de vous rendre sur le Play Store ou l’App Store pour vérifier que vous disposez bien de la dernière version de l’app. Dans le cas contraire, installez la mise à jour. Enfin, sachez que WhatsApp a cessé de fonctionner sur certains smartphones depuis le 1er novembre 2021. Vérifiez que le vôtre n’est pas dans la liste.