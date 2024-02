Un DVD capable de stocker 10 000 Blu-ray ! C’est possible avec Big Boy

© Envato

Des chercheurs chinois ont crée un nouveau matériau appelé AIE-DDPR

Ce matériau permet une gravure à l’échelle du nanoparticule pour stocker 1 Pétabit de données soit 10 000 Blu-Ray

Ce CD permettra de réduire la pollution des centres de données

Mine de rien, l’avènement du dématérialisé n’a rien changé au fait que beaucoup de consommateurs aiment le format physique. Il suffit de voir la réaction aux propos d’Ubisoft ou l’engouement autour des films en steelbook, par exemple, pour s’en convaincre. Justement, une équipe a créé un CD de 1 Pétabit, l’équivalent de 125 000 Go et donc de 10 000 Blu-Ray. Son nom ? Big Boy, rien que ça.

Un nouveau matériau appelé AIE-DDPR

10 000 films et autres séries stockés dans un même CD, la solution parfaite pour transporter sa médiathèque ? Au-delà de ce doux rêve, une équipe de scientifiques chinois a réussi l’exploit de caler 125 000 Go de stockage dans un Blu-Ray.

Dans la revue Nature, les chercheurs expliquent la méthode utilisée pour lire et écrire jusqu’à 54 couches de données séparées par 1 micromètres sur 54 nanomètres via un matériau appelé dye-doped photoresiste with aggregation-induced emission luminogens. Ou plus simplement : AIE-DDPR. Un laser a ensuite été utilisé pour une gravure à l’échelle du nanoparticule sur ce matériau.

Un CD pour réduire la pollution des centres données

Au-delà de permettre un stockage plus important de fichiers (car il n’y a pas que les films et séries), les chercheurs estiment que Big Boy est le candidat parfait pour réduire l’empreinte carbone des centres de données. Avec 1 Pétabit dans un seul CD, la pollution est amoindrie. On le sait, les datacenters polluent énormément et de plus en plus d’acteurs de la tech cherchent à limiter les conséquences écologiques.

Vous l’aurez compris, Big Boy ne s’adresse pas au grand public. Surtout lorsque l’on sait qu’une production massive n’est pas au programme puisque l’on peut voir ce CD comme un prototype de ce que les équipes chinoises sont en mesure de concevoir.

Mais il est intéressant de constater que la miniaturisation se poursuit et que le format physique, que l’on annonce mort (à tort) depuis des années, profite de ces avancées technologiques. Face au dématérialisé, le Blu-Ray n’a pas dit son dernier mot, loin de là ! Reste à savoir si, un jour, le grand public profitera de Big Boy.