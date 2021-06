Regardez la fausse bande-annonce de 300 avec les images du film de 1962

Redécouvrez la bande-annonce du film de Snyder, 300, sous un angle plutôt incongru et décalé !

Péplum à l’hémoglobine réalisé en 2006 par Synder, 300 s’offre une nouvelle (fausse) bande-annonce plutôt décalée. En effet, un fan s’est amusé à mixer la bande-son rock du film avec les images d’un ancien projet de 1962, Les 300 Spartiates. Immense succès à sa sortie, malgré une controverse sur la représentation des Perses, voici l’occasion rêvée de redécouvrir autrement les choses. Le décalage entre images et musique en devient presque drolatique.

Quand 300 croise un péplum de 1962 – Crédit : Legendary Pictures

Mais ce mélange n’est pas le fruit du hasard. En effet, Snyder s’est largement inspiré de ce péplum un rien désuet, allant même jusqu’à lui emprunter quelques répliques, devenues cultes.

Des 300 spartiates à 300

De son titre français, La Bataille des Thermopyles, le film de 1962 met en scène le soldat grec Léonidas, tentant de protéger son territoire d’une invasion Perse. Ce dernier ne parvient qu’à réunir 300 soldats, prêts à tout pour assister le héros. L’intrigue vous dit quelque chose ? C’est bien normal puisque Franck Miller s’est lui-même basé sur cette histoire pour imaginer une bande-dessinée sur le sujet, qui deviendra plus tard le film de Snyder que tout le monde connaît désormais.

Évidemment, l’angle artistique est loin d’être comparable. Si le péplum de 1962 mise sur une esthétique très propre et surannée, 300 ne fait pas dans la dentelle en rentrant dans le vif du sujet : une guerre sans merci, marquée par d’horribles meurtres sanguinolents à souhait. Alors en mélangeant les deux univers, on obtient forcément un résultat détonnant !

Cependant, la vision de Snyder est clairement celle qui illustre au mieux la violence du conflit gréco-perse. La bataille des Thermopyles est connue pour être l’une des plus meurtrières de l’histoire. Plus de 20 000 perses ont perdu la vie au combat. Snyder emprunte également une célèbre citation de Cicéron pour le film : « Passant, va dire à Sparte que nous sommes tombés ici, pour obéir aux saintes lois de la patrie !« .

Le grand écart entre les productions de 1962 et 2006 est certes manifeste, mais cette bande-annonce permet enfin de relier les deux chefs d’oeuvre. On pourrait presque y croire, si les scènes soldatesques du péplum original ne manquaient pas autant de grandeur et de majesté !

