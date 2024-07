Gladiator 2 : la bande-annonce est là, les premières images sont à couper le souffle

La première bande-annonce de Gladiator 2 est là et elle dure environ 3 minutes

Ces premières images à couper le souffle mettent en scène de grands combats

Gladiator 2 de Ridley Scott sortira le 15 novembre au cinéma

24 ans après le premier film, Ridley Scott offre une suite à Gladiator. Le premier poster a été dévoilé et aujourd’hui, place à une longue bande-annonce très généreuse en termes de longueur. Les images nous montrent un péplum de grande ampleur avec énormément de combats et un solide budget.

À lire > Les premières images de Gladiator 2 sont là et elles font envie !

Une bande-annonce musclée et prenante pour Gladiator 2

La bande-annonce nous montre que le budget est au rendez-vous pour Gladiator 2. Par exemple, d’immenses combats marins sont présentés, notamment dans une arène avec des effets spéciaux numériques. Les images font la part belle aux affrontements et à une reconstitution fidèle de l’époque. Denzel Washington ou encore Pedro Pascal (The Last of Us) sont présents dans cette première vidéo. Tout comme Paul Mescal dans le rôle de Lucius, protagoniste qui suit les traces de Maximus. On aperçoit notamment la bague du personnage joué par Russell Crowe où est gravé son nom.

Pour le reste, Gladiator 2 nous montre toutes sortes de combats, aussi bien sur terre que sur mer, et des enjeux politiques entre les différents leaders qui mettent en place ces jeux où la foule se retrouve pour assister à des affrontements jusqu’à la mort. Surprise, la bande-annonce opte pour le remix d’un morceau de rap comme accompagnement.

Ridley Scott, tout comme dans son précédent film Napoléon, met en scène de grands champs de bataille dans Gladiator 2. Si l’on imagine que beaucoup d’effets spéciaux ont été utilisés pour la rendre plus dense, cette immense foule de soldats impressionne.

Gladiator 2 bénéficie d’une sortie en salle programmée pour le 15 novembre 2024. La durée du péplum n’a pas été précisée sur IMDb mais on imagine qu’elle côtoiera, à minima, les 2h30.