Un film sur Harry Potter et l’Enfant maudit est dans les cartons de la Warner

David Zaslav, directeur général et président de Warner Bros. Discovery, a expliqué qu’il tenait « personnellement » à ce que Harry Potter et l’Enfant maudit soit adapté au cinéma ou en série TV. Une bonne manière de relancer la franchise sur petit ou grand écran.

Harry Potter © Warner Bros.

Les films Harry Potter se sont terminés en 2011 avec Harry Potter et les Reliques de la Mort – Partie 2. Entre temps, la Warner Bros a réussi à maintenir la franchise en vie avec les films dérivés Les Animaux Fantastiques.

Ces dernières années, en revanche, ces films dérivés ont été en proie à un certain nombre de controverses, en plus de résultats décevants au box-office. En réponse, la Warner Bros envisagerait aujourd’hui d’adapter Harry Potter et l’Enfant maudit au cinéma, comme nous vous l’avions déjà évoqué en 2020.

L’Enfant maudit enfin adapté au cinéma et une série sur Harry Potter

Harry Potter et l’Enfant maudit est une pièce de théâtre britannique en quatre actes, écrite par Jack Thorne, à partir d’une histoire originale de John Tiffany et de J. K. Rowling. Mise en scène par John Tiffany, la pièce a été jouée pour la première fois le 31 juillet 2016 au Palace Theatre à Londres.

Plus précisément, l’intrigue de la pièce se concentre sur le fils de Harry Potter, Albus Severus, tout en approfondissant le récit des livres originaux et en incluant un certain nombre de personnages emblématiques. Il n’est certainement pas difficile de comprendre pourquoi la Warner Bros voudrait adapter une telle histoire sur grand écran.

Le projet serait même potentiellement au stade de développement. Certaines sources affirment que David Zaslav, directeur général et président de Warner Bros. Discovery, compterait dessus « personnellement ». L’homme d’affaires avait déjà exprimé son désir de travailler avec J.K. Rowling, en plus du fait qu’une série Harry Potter pourrait éventuellement arriver sur HBO Max.

Harry Potter et l’Enfant maudit sera-t-il disponible au cinéma dans un nouveau long-métrage ? Est-ce qu’il s’agira plutôt d’une série, exclusive à HBO ? Difficile à dire à ce stade. Dans l’attente, vous pouvez toujours regarder l’émission spéciale sur HBO Max appelé Harry Potter : Retour à Poudlard.