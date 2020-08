Tinder, Meetic, Happn, votre iPhone vous rend 76% plus attractif sur les applications de rencontre

Avec le confinement qui a eu lieu partout dans le monde et les célibataires bloqués chez eux, les applications de rencontre ont connu une croissance exponentielle, car de plus en plus de gens se mettent à chercher l’amour en ligne.

Selon une étude menée par comparemymobile, le fait d’avoir du matériel Apple visible sur vos photos de rencontre peut vous permettre d’obtenir jusqu’à 76% de matchs supplémentaires sur les applications de rencontre telles que Tinder.

Crédit : Kon Karampelas / Unsplash

L’étude a analysé les résultats de 50 000 swipes et matches sur des applications de rencontres populaires. Le site avait créé des profils identiques où la seule différence était la marque et les produits qui apparaissaient sur les photos.

Les photos de profil avec un iPhone clairement visible ont généré 76 % de matchs de plus que les photos standard sans appareil visible. D’autres produits Apple, notamment l’Apple Watch (+61 %) et les AirPods (+41 %), ont également eu un impact positif sur le nombre de réponses obtenues.

L’étude indique très clairement que vous devriez éviter d’avoir un téléphone Android dans votre profil, à l’exception notable d’une marque : Samsung. Les résultats suggèrent que les téléphones Samsung figurant dans les profils augmentent les swipes vers la droite de 19 %.

Certains téléphones sont vraiment à éviter sur vos photos. En effet, le fait d’avoir certains téléphones diminue considérablement vos matchs potentiels. Les téléphones Google ont réduit de 10 % les chances des faux profils, et les téléphones Sony de 14 %. Les téléphones Huawei ont réduit de 23 % les matchs potentiels, tandis que les téléphones OnePlus les ont réduits de 30 %. Le plus mauvais élève est BlackBerry, avec 74% de chances en moins.

Les femmes semblent faire plus attention que les hommes aux technologies que vous possédez

L’étude a montré que les femmes étaient moins susceptibles que les hommes d’aimer des profils qui ne contiendraient pas un produit Apple. En effet, en moyenne, une femme sera influencée entre 50 et 70% selon son âge, tandis qu’un homme ne le sera qu’entre 1 et 18%. New York, Londres et San Francisco sont les trois villes qui sont les plus concernées par cette différence de traitement suivant l’appareil mis en avant sur les photos.

Source : comparemymobile