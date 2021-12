Un Japonais invente un écran à lécher pour goûter des plats

À l’approche du CES 2022 où les fabricants présenteront leurs innovations technologiques comme le trône OLED incurvé et inclinable de LG, voici un téléviseur pas comme les autres. Inventé par un professeur japonais, ce téléviseur ne mise pas sur la qualité d’image, mais sur l’immersion des utilisateurs. Il s’agit effectivement d’un écran à lécher pour goûter ce qui s’affiche dessus.

L’écran à lécher – Crédit : Laboratoire Miyashita de l’université Meiji

L’écran qui n’est encore qu’un prototype est appelé « Taste the TV » (TTTV). Ce n’est pas l’écran en lui-même que l’utilisateur lèche, mais une sorte de film hygiénique en plastique qui se déroule sur l’écran. Le TTTV utilise au total 10 cartouches de saveur chimique. Les saveurs sont mélangées pour recréer le goût d’une nourriture en particulier. Ensuite, elles sont vaporisées sur le film en plastique que l’utilisateur lèche. L’écran du TTTV est placé pratiquement à l’horizontale.

Les restaurants pourraient utiliser cet écran pour proposer des menus à goûter à leurs clients

Le professeur Homei Miyashita de l’université Meiji pense que cette technologie peut améliorer les interactions avec le monde extérieur, notamment en cette période de crise sanitaire. Selon lui, « l’objectif est de permettre aux gens de vivre l’expérience de quelque chose comme manger dans un restaurant à l’autre bout du monde, même en restant à la maison ».

Vous pouvez voir le fonctionnement du TTTV dans la vidéo ci-dessous. L’écran peut même être contrôlé par commandes vocales. L’utilisateur peut par exemple lui demander du chocolat. Cet aliment va alors s’afficher à l’écran et l’utilisateur peut le lécher. En plus de pouvoir déguster n’importe quel plat pour s’amuser, le TTTV pourrait aussi servir pour l’apprentissage à distance, d’après son créateur. L’écran pourrait être utilisé par les cuisiniers et les sommeliers par exemple. Des restaurants pourraient également s’en servir en tant que menu numérique. Les clients goûteraient ainsi les plats avant de faire leur choix.

Enfin, le TTTV a remporté un prix au Digital Content Expo 2021 pour son innovation dans la catégorie « goût ». Ce n’est encore qu’un prototype, mais le professeur Homei Miyashita pense qu’il pourrait être produit en masse pour environ 875 $.

Source : Digital Trends