Un leak confirme les performances hallucinantes de la puce M1 Ultra au benchmark

Le premier benchmark de la puce M1 Ultra d’Apple a fuité sur le site Geekbench juste après la Keynote d’Apple de ce 8 mars. La bonne nouvelle, c’est que ce test confirme que ce montage composite est en effet capable de surpasser le Mac pro le plus haut de gamme. Apple n’a pas menti. La puce M1 Ultra d’Apple a obtenu un score de 1 793 lors des tests Geekbench 5 monocœur et un score de 24 055 lors des tests de score multicœurs.

La nouvelle puce M1 Ultra d’Apple – Crédits : Apple

Le test en question concernerait un Mac 13,2 doté d’une M1 Ultra à 20 cœurs : 16 cœurs performants cadencés à 3,22 GHz et 4 cœurs économes. La puce étant accompagnée de 128 Go de mémoire unifiée. Les experts supposent que la machine serait un Mac Studio, ce nouveau modèle hyperpuissant d’Apple. Il fait beaucoup parler de lui après une apparition surprise avec ses premières photos juste avant l’événement d’Apple.

Ce nouveau montage semble faire des miracles

La puce M1 Ultra est une nouvelle variante de la M1 qui a fait ses débuts en 2020. Il s’agit essentiellement de deux puces M1 Max montées l’une avec l’autre pour améliorer les performances.

Le plus puissant ‌Mac pro‌ équipé d’une puce Intel Xeon W à 28 cœurs a un score monocœur de 1 152 et un score multicœur de 19 951. Concernant les performances multicœurs, ‌M1‌ Ultra apparait avec une avance de 21 %. Et pour les performances monocœur, le ‌M1‌ Ultra est 56 % plus rapide que le ‌Mac pro‌.

Comparaison avec le MacBook Pro

Actuellement, le MacBook Pro d’Apple bénéficie de la puce M1 Max. Cette dernière a obtenu un score monocœur de 1 739 et un scores multicœur de 11 680 lors des mêmes tests Geekbench. On pourrait dire ici que les scores monocœur présentent de modestes différences. Par contre, en étant 105 % supérieurs, les scores multicœurs du M1 Ultra viennent littéralement pulvériser ceux du M1 Max.

Si ces scores sont véridiques, et à en croire les différents sites qui ont vérifié les sources, ils le sont, la M1 Ultra est une réalisation monumentale. Une petite révolution à elle toute seule.

Source : Ubergizmo