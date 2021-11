Un nouveau trailer pour Spider-Man 3, Mars et ses formations minérales trompeuses, Top 10 des films et séries Netflix, c’est le récap’

Spider-Man : No Way Home se dévoile dans une nouvelle bande-annonce, des formations minérales se font passer pour des fossiles organiques sur Mars, Netflix lance un site du Top 10 des films et séries les plus vus dans le monde, c’est le récap’ du jour.

Un nouveau trailer dévoile le retour de personnages cultes dans Spider-Man 3

Un nouveau trailer de Spider-Man : No Way Home vient d’être dévoilé et apporte son lot de surprises. On y découvre les vilains des films précédents et le retour des interprètes respectifs du Bouffon vert, du Docteur Octopus ou encore de l’Homme-Sable. On apprend aussi que le multivers s’invite dans le MCU dans ce troisième opus. Malheureusement, rien ne nous dit si Tobey Maguire et Andrew Garfield seront ou non au rendez-vous. Spider-Man 3 sortira le 15 décembre 2021.

Lire > Spider-Man 3 : nouveau trailer dévoilé, le retour de personnages majeurs

Le Bouffon vert a été dévoilé – Crédit : capture d’écran YouTube



Les explorateurs sur Mars induits en erreur par des formations minérales

Le Journal of The Geological Society vient de publier un papier révélant que certaines formations minérales sur Mars ressemblent énormément à des fossiles organiques. Le journal met en garde les explorateurs à la recherche de traces de vie anciennes sur Mars sur l’importance de bien distinguer les processus minéraux et biologiques. La professeure agrégée de géobiologie à l’Université d’Oxford, Julie Cosmidis, explique : « […] nous appelons à davantage de recherches sur les processus d’imitation de la vie dans le contexte de Mars, afin d’éviter de tomber dans les mêmes pièges encore et encore. »

Lire > Sur Mars, des formations minérales se font passer pour des fossiles organiques

Image composite montrant certains des types de spécimens de type fossile créés par des réactions chimiques qui pourraient être trouvés sur Mars – Crédits : Sean McMahon, Julie Cosmidis et Joti Rouillard



Netflix dévoile le classement des films et séries les plus populaires au monde

Netflix semble vouloir jouer la carte de la transparence avec un nouveau site du classement des films et séries les plus vus dans le monde. Le géant des plateformes de streaming vidéo, avec Top 10, nous partage les chiffres en actualisant chaque mardi le nombre d’heures visionnées des films et séries les plus populaires. Il y a quatre classements au total : les films en anglais, les films non anglophones, les séries en anglais et les séries non anglophones. Le nombre de pays dans lequel le film ou la série fait partie du top 10 sera également renseigné par le site de Netflix.

Lire > Netflix : Top 10 actualisé des films et séries les plus vues dans le monde