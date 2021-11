Netflix lance un site du top 10 des films et séries les plus visionnés dans le monde

Netflix vient de lancer un nouveau site du top 10 des films et séries les plus regardés dans le monde et dans chaque pays. Ils sont classés en fonction du nombre d’heures durant lesquelles ils ont été visionnés et la liste est mise à jour tous les mardis.

Netflix a finalement décidé de jouer la carte de transparence. Pour la première fois, le géant des plateformes de streaming vidéo dévoile le nombre d’heures visionnées des films et séries les plus populaires sur sa plateforme. Jusqu’à présent, Netflix mesurait la popularité d’un titre en se basant sur le nombre de personnes qui regardent un épisode ou un film pendant au moins 2 minutes au cours des 28 premiers jours de sa sortie.

Le site Top 10 qui classe les films et séries – Crédit : Netflix

Cependant, Netflix a annoncé le mois dernier qu’il allait classer les films et les séries en fonction du nombre total d’heures visionnées. La plateforme de streaming vient donc de lancer un nouveau site appelé Top 10. Celui-ci classe les films et séries les plus regardés dans le monde et dans chaque pays. Encore mieux, les chiffres sont enfin partagés en toute transparence.

Le classement des films et séries les plus populaires est mis à jour tous les mardis

Le nouveau site Top 10 de Netflix est actualisé tous les mardis pour refléter les tendances dans le monde. Il y a quatre classements au total : les films en anglais, les films non anglophones, les séries en anglais et les séries non anglophones. Par exemple, le film Red Notice qui a inauguré une nouvelle technologie de réalisation a été visionné pendant 148,72 millions d’heures du 8 au 14 novembre. Du côté des séries, la saison 3 de Narcos : Mexico a été vue pendant 50,29 millions d’heures durant cette période.

Netflix a précisé que : « nous considérons chaque saison d’une série et chaque film séparément, vous pouvez donc voir les saisons 2 et 3 de Stranger Things dans le Top 10. Étant donné que les titres entrent et sortent parfois du Top 10, nous affichons également le nombre total de semaines qu’une saison d’une série ou qu’un film a passé sur la liste ». Par exemple, le film de guerre néerlandais La Bataille de l’Escaut ou The Forgotten Battle a passé 5 semaines dans le top 10 de Netflix.

Le site indique également le nombre de pays dans lequel le film ou la série fait partie du top 10. Ainsi, Red Notice fait partie du top 10 dans 94 pays et la mini-série Maid est dans le top 10 de 58 pays. Enfin, Netflix a aussi précisé que les chiffres du classement sont « arrondis à 10 000 pour tenir compte des fluctuations de la connectivité Internet dans le monde ».

Source : The Verge