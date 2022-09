Un PC gamer Microsoft fait son apparition, découvrez le Surface Gaming Laptop

Avec les Surface Laptop Go 2 et Surface Laptop 4, Microsoft vise la bureautique pour deux bourses différentes : moins de 700 € et plus de 1100 €. Certes, il reste l’entrée de gamme à adresser, mais pour cela on peut se tourner vers la Surface Go 3, bien qu’en Windows mode S.

Microsoft Surface Laptop 4 ©Microsoft

Bref, si l’on voulait ajouter une corde à l’arc de Microsoft, on se tournerait bien vers une machine performante autre que le Surface Laptop Studio dédié aux créatifs.

Et c’est là que l’on découvre la fiche technique postée par theprimegaming.com. Celle-ci concerne un hypothétique Surface Gaming Laptop.

Un PC de jeu milieu-haut de gamme

La carte graphique est bien évidemment l’élément différenciant sur une telle machine. Ici, on nous annonce une RTX 3050 Ti ou une RTX 3070 Ti, deux cartes Nvidia taillées pour le jeu plus ou moins exigeant. A côté de cela, on a le choix entre un Core i5-12500H (12 cœurs) ou un Core i7-12700H (14 cœurs), associé à 16 ou 32 Go de mémoire vive.

Microsoft Surface Gaming Laptop ©theprimegaming

Et la liste continue avec l’écran QHD (2560 x 1440 pixels) de 16 pouces et son taux de rafraîchissement de 165 Hz. Enfin, la fiche technique fait beaucoup mention à Xbox, indiquant que l’app Xbox est préinstallée et qu’un mois de Xbox Game Pass Ultimate est inclus.

Cette machine possèderait en revanche des mensurations assez raisonnables. Si la fiche dit vrai, Microsoft opterait pour une approche discrète et esthétique du gaming. Avec 20 mm d’épaisseur, on serait loin de certains mastodontes.

Quatre capacités de stockage possible : 256 Go, 512 Go, 1 To ou 2 To. Côté autonomie, comptez entre 15 et 16 heures en fonction du processeur choisi (et hors usage du GPU dédié). Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.1 complètent la liste des caractéristiques tout comme les 3 USB-C et le port jack.

Combien coûtera le Surface Gaming Laptop de Microsoft ?

Mais à mesurer cette fiche technique, on se demande s’il est bien opportun de lancer une telle machine avec des composants bientôt dépassés. Nvidia devrait très bientôt présenter ses GeForce RTX 40xx et Intel s’amène aussi avec sa treizième génération de processeurs. Le pari est osé.

Reste la question du prix. Connaissant Microsoft peu de doute sur le fait qu’une machine de jeu marquée de son nom ne sera pas donnée. A l’estimation de ses composants, il ne faut pas s’attendre à un ticket d’entrée à moins de 1700 €.

Quoi qu’il en soit, on pourrait rapidement avoir des nouvelles de ce Surface Gaming Laptop, Microsoft tenant sa conférence Surface le 22 septembre.

