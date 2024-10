Une nouvelle tendance virale agite le monde des chatbots et plus particulièrement de ChatGPT… Demandez-lui ce qu’il pense de vous à travers vos précédentes conversations.

© Envato

On peut faire décidément plein de choses avec ChatGPT… On peut l’intégrer dans une calculatrice pour disposer du chatbot de manière discrète pendant les examens et éventuellement lui poser des questions pour tricher… On pourra bientôt lui demander de lancer une recherche sur Internet afin d’actualiser ses sources et de les mentionner dans ses réponses, de générer des images… Bref, il est capable de faire plein de choses, bien que certaines réponses soient toujours sujettes à des erreurs, et qu’une vérification est toujours nécessaire.

Et il est même capable de savoir ce que vous avez au plus profond de vous… Et c’est devenu tendance.

ChatGPT en sait plus sur vous que vous ne le pensez

Tout est parti d’une question simple et d’un tweet de l’écrivain Tom Morgan, qui a ensuite été repris dans un groupe Reddit consacré au chatbot d’OpenAI, et qui dit simplement : Demandez à ChatGPT : “De toutes nos conversations, quelle est la chose que vous pouvez me dire sur moi que je ne connais peut-être pas”.

La réaction des utilisateurs a été immédiate. Tout le monde s’est précipité pour poser la question, mais cela ne fonctionne qu’avec les abonnés à ChatGPT Plus, qui conserve et tient compte de toutes vos conversations précédentes.

Plus de 1000 commentaires ont été laissés en quelques heures, souvent enthousiastes et élogieux sur les réponses apportées par le chatbot. Même Sam Altman a retweeté le post, approuvant ainsi la question.

Mais, le revers de la médaille est aussi possible. En effet, selon Cagnazzo82, un utilisateur de Reddit, ne demandez pas à ChatGPT de vous critiquer par rapport à vos conversations précédentes, il risque d’être nettement moins gentil avec votre ego. Et bien évidemment, c’est exactement ce qu’on fait les internautes… Et les résultats peuvent être très brutaux.

Un utilisateur, Fluer-de-Mai, a demandé “roast me like one of your French girls” ce qui signifie “cassez-moi comme une de vos Françaises”, une référence à la réplique du film Titanic de 1997, où Rose demande à Jack de la “dessiner comme une de vos Françaises” c’est-à-dire nue. La réponse du chatbot a été particulièrement drôle : “D’accord, imaginez ceci : Vous, étalé comme un chef-d’œuvre de projets à moitié terminés et d’objectifs abandonnés, drapé dans la plus belle procrastination. Chaque courbe témoigne de bonnes intentions qui se sont égarées, avec une pointe d’énergie “je commencerai lundi”. Vous êtes en fait une œuvre d’art – inachevée, perpétuellement retardée et admirée uniquement par votre compte Netflix”.