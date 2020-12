Un YouTubeur a fabriqué le grappin de Batman, et il est fonctionnel

Le grappin est un outil qui a été utilisé de nombreuses fois dans le cinéma ou le jeu vidéo. Il sert généralement au héros à se projeter de plusieurs dizaines de mètres, afin de franchir des distances inatteignables ou grimper verticalement. De nombreuses œuvres cinématographiques et vidéoludiques ont fait usage de ce système. Le héros le plus connu utilisant un grappin reste probablement Batman. Bien que présent dans des œuvres de fiction, le grappin est aux abonnés absents dans le monde réel. Le YouTubeur Build IRL a voulu combler ce manque en créant sont propre prototype de grappin dans la vraie vie.

Crédits : YT/Built IRL

Comme il le dit si bien, « bien que les grappins soient présents partout dans la fiction, il n’y en a pas dans mon supermarché, donc si j’en veux un, je vais devoir le faire moi-même ». Dans un premier temps, le vidéaste présente la composition et le fonctionnement de son grappin. On se rend compte rapidement qu’il a pris la conception ce gadget très au sérieux. L’objet est en effet une belle pièce d’ingénierie, utilisant divers mécanismes afin d’assurer son fonctionnement et sa fiabilité.

Le Grappin de Built IRL passe une batterie de tests avec succès

Il passe ensuite à la première phase de test. Pour des raisons de sécurité, il a choisi de faire ses premiers essais sur un parcours d’escalade, en utilisant le harnais de sécurité. Pour « laisser les risques de blessures et de mort en dehors du schéma, si possible ». Il commence par grimper sur le mur d’escalade, afin d’accrocher le crochet à la structure métallique située en hauteur. Dès le premier essai, il s’élève d’environ 10 mètres en 3 secondes. Il se montre satisfait du résultat, précisant qu’à cette vitesse, il pourrait grimper à un immeuble en s’élevant d’un étage par seconde environ.

Il passe ensuite aux tests sans harnais, utilisant une aire de trampolines comme filet de sécurité. Après avoir réussi accrocher le grappin aux poutres métalliques, il s’élance dans les airs tel Spider-Man dans les rues de Manhattan. Dans cette phase, on peut constater que la puissance de traction du grappin est largement suffisante pour soutenir son poids. Une satisfaction pour le YouTubeur, qui se montre assez fier des résultats jusqu’ici.

Après ce deuxième essai, il nous dévoile qu’il n’utilisait jusque là que 75% de la puissance du grappin. Il décide donc de passer à la vitesse supérieure et programme le gadget afin qu’il opère à pleine puissance. Cette fois, il choisit de tester le dispositif dans le monde réel. Plus précisément sur un vrai arbre, dans un vrai parc. Après avoir accroché le crochet avec succès, il parvient à grimper à l’arbre « comme un vrai superhéros, avec quelques soucis de coordination ». Le grappin va alors montrer ses limites et forcer Built IRL à stopper sa série de tests.

Le grappin de Built IRL : sa conception avait commencé lors de son stage chez The Hackersmith

Plutôt satisfait de son travail, Build IRL a également fait une pause en mileu de vidéo pour passer en revue les technologies de grappins qui ont existé jusque-là. Que ce soit dans le domaine professionnel ou amateur, de nombreuses tentatives ont été faites pour créer un grappin fonctionnel et pratique. Mais les défauts étaient souvent rédhibitoires, en tout cas si on compte utiliser l’objet pour marcher sur les traces de Batman.

Il cite d’ailleurs une création de The Hackersmith, légende de YouTube. Ce dernier a notamment créé un sabre laser façon Star Wars, et même une réplique de Cybertruck avec une tourelle fixée dans sa benne, comme l’avait suggéré Elon Musk. Il fait alors le parallèle entre le grappin du Hackersmith, un peu trop volumineux à son goût, et le sien, puisque Built IRL a été stagiaire chez… The Hackersmith. Le monde de YouTube et de la création de contenu est lui aussi petit, tout petit. Built IRL, tout en montrant du respect à ses concurrents, pense tout de même que son prototype de grappin pourrait être le meilleur.

