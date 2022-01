Uncharted : Tom Holland en bien mauvaise posture dans cette scène d’action épique

Tom Holland aka Nathan Drake fera de sacrées acrobaties dans le film Uncharted (Crédits : Sony Pictures Entertainment)

Tom Holland avait assuré que les scènes d’action d’Uncharted étaient les meilleures de sa carrière. Et quand on sait que le comédien a notamment sévi dans Spider-Man et les films Avengers, on peut s’attendre à des passages dantesques dans l’adaptation cinématographique du célèbre jeu vidéo. Pour rappel, celle-ci prendra la forme d’un préquel et mettra en scène un Nathan Drake jeune au côté de son mentor Sullivan, les deux acolytes partant sur les traces du trésor de Magellan.

Dans la dernière bande-annonce d’Uncharted, nous avions pu avoir un avant-goût de la célèbre séquence de l’avion-cargo basée directement sur une mission du jeu Uncharted 3 : L’Illusion de Drake. Et Sony Pictures vient de dévoiler une grande partie de cette scène épique où le célèbre aventurier enchaîne les pirouettes chaloupées et les tuiles.

Uncharted : le film sera truffé d’action

Afin d’échapper à ses ennemis qui le tiennent en joue sur un avion-cargo, Nathan Drake parvient à envoyer des caisses dans le vide pour faire diversion. Mais alors que Sully a pu s’échapper en parachute, son poulain risque bel et bien de faire une chute fatale. Nathan va alors tout faire pour sauver sa peau en suspension dans les airs, les caisses restant attachées à l’avion à la file indienne. C’était toutefois sans compter sur une satanée voiture rouge…

Cette scène d’action corsée est à visionner ci-dessous. Elle permet de nous donner un bon avant-goût des hostilités qui se préparent dans les salles obscures. Pour mémoire, ce film mettra donc en vedette Tom Holland qui a pris du muscle pour ne pas passer pour un enfant à côté de Mark Wahlberg, l’acteur qui incarne Victor Sullivan alias Sully.

Au casting également, on retrouvera Sophia Taylor Ali dans le rôle de Chloe Frazer ainsi que Tati Gabrielle qui incarnera Braddock, une antagoniste que l’on aperçoit dans l’extrait fraîchement dévoilé. Uncharted sera diffusé dans les salles françaises le 16 février prochain.