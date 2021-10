Tesla : une Model X attaquée par un conducteur enragé

Une fois de plus, les images enregistrées par les caméras embarquées témoignent d’une incivilité hors du commun. Un conducteur de Model X a subi une expérience fort désagréable à cause d’un fou du volant.

Les incivilités sont monnaie courante sur les routes. Une mauvaise journée, un emploi du temps chargé ou une circulation difficile peuvent mettre les nerfs à fleur de peau de nombreux conducteurs. Si certains jurent dans leur voiture ou ont des gestes peu reluisants, d’autres commettent de véritables incivilités qui peuvent mettre des usagers en danger.

Image de la Model X après la chasse. Crédit : Youtube / Wham Baam Teslacam

Récemment, nous vous parlions d’une Model 3 victime de rolling coat. Cela consiste à enfumer au maximum avec un véhicule trafiqué pour polluer le plus possible. Cette fois-ci, c’est une Model X qui a été prise en chasse par un fou furieux. Difficile de connaître la vraie raison derrière ce geste, mais les caméras embarquées peuvent témoigner de la violence et de la fureur de l’attaque.

Une véritable chasse filmée par le véhicule

En Nouvelle-Zélande, Geoff Gardiner rentrait chez lui, comme tous les jours, après son travail. Sur la route, il dépasse une Mitsubishi Galant de façon tout à fait anodine à priori. Cependant, les choses se compliquent par la suite.

Après avoir suivi le véhicule pendant un petit moment, le conducteur enragé décide de couper la route de la Tesla et de s’arrêter. Voyant le conducteur sortir de son véhicule, Geoff Gardiner a immédiatement décidé de prendre le large, accélérant fortement avec son véhicule. Il sera malheureusement rattrapé un peu plus loin à cause de la circulation.

Le chauffard a essayé par la suite à plusieurs reprises de stopper la Tesla sans succès. Dans une dernière manœuvre, la Mitsubishi accroche l’aile gauche de la Tesla. Elle a ensuite fait une embardée avant de se mettre en travers la route et d’être percutée. Le chauffard a ensuite évacué sa frustration en cognant sur la voiture avant l’arrivée de la police.

Les caméras, le meilleur témoin qui soit

La police, une fois arrivée sur les lieux, n’a pas eu beaucoup de mal à faire le point sur la situation. Si le fou furieux a tenté d’accuser le conducteur de la Tesla, les vidéos enregistrées par la voiture étaient suffisamment parlantes.

Cet incident aura causé l’équivalent de 45 000 dollars de dommages et l’immobilisation de la Tesla pendant trois semaines complètes. La justice de son côté a classé l’affaire sans suite.

Difficile de comprendre les raisons qui ont poussé ce conducteur à ce déferlement de rage. Difficile à savoir si le fait que la voiture était une Tesla joue ou non dans l’équation, mais une chose est certaine, les Teslacam se montrent une fois de plus précieuses en témoignant des faits.

Source : teslarati