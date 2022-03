Il échappe à la mort grâce à son Apple Watch, Tim Cook lui répond

Apple Watch SE – Crédit : Apple

Nous ne comptons pas le nombre de fois où la montre connectée d’Apple a tiré son détenteur d’un très mauvais pas. Outre-Manche, un cycliste a par exemple été sauvé par son Apple Watch alors qu’il était emporté par une rivière. En dehors de sa capacité à contacter les urgences, ces appareils sont également bardés de capteurs parmi lesquels on retrouve le fameux cardiofréquencemètre.

Celui-ci permet d’utiliser la fonctionnalité ECG de l’Apple Watch qui surveille le rythme cardiaque du porteur. Et comme le relate le média Hindustan Times, un dentiste indien lui doit une fière chandelle. Voici son histoire. Un jour, Nitesh Chopra ressent subitement des douleurs à la poitrine. Il décide alors d’utilister la fonction ECG de son Apple Watch Series 6. Il obtient des résultats troublants et décide donc d’aller consulter, données de l’Apple Watch à l’appui. C’est là que le médecin lui diagnostique une artère bloquée.

Une Apple Watch salvatrice

Fort heureusement, Nitesh Chopra (ou plutôt sa montre) a détecté le problème très tôt et a pu recevoir un traitement salvateur dans les temps. Sur le chemin de la guérison, il ne tarit pas d’éloges au sujet de sa montre. « Initialement, j’utilisais l’Apple Watch comme un accessoire de mode, pour vérifier l’heure et mon nombre de pas. Je ne pouvais pas imaginer qu’un jour elle me sauverait la vie », applaudit-il, soulignant en outre la synchronisation des résultats de l’app ECG et de ceux de l’hôpital.

Pour l’anecdote, le dentiste miraculé a même écrit une lettre à Tim Cook pour le remercier. Et le patron Apple de lui répondre : « Je suis très heureux que vous ayez demandé une évaluation clinique et reçu les soins que vous souhaitiez. Merci d’avoir partagé votre histoire avec nous. » En dehors de ces actes d’héroïsme, l’Apple Watch peut également être une véritable plaie pour les services de secours, contactés à tort par des utilisateurs ayant accidentellement appuyé sur le bouton urgence.

