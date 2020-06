Une intelligence artificielle décroche le premier rôle d’un film de science-fiction

Avec la situation sanitaire mondiale, difficile de tourner un film dans des conditions normales cette année. Mais pour la production du long-métrage de science-fiction b, pas de contrainte de distanciation sociale à subir, car la star du long-métrage est un robot.

Crédit : HiroshiIshiguroLab / YouTube)

Le nom de ce robot, à la vie comme à l’écran, est Erica. Erica a été créée par les scientifiques japonais Hiroshi Ishiguro et Kohei Ogawa. Pour lui permettre de décrocher le rôle, ces derniers ont enseigné à l’intelligence artificielle du robot de vraies méthodes de jeu. Évidemment, les scientifiques partaient de zéro, puisque contrairement aux acteurs humains, Erica ne peut pas utiliser son expérience personnelle pour mieux incarner son personnage. Ses créateurs lui ont donc tout appris. « Nous avons dû simuler ses mouvements et ses émotions à travers des séances individuelles, telles que contrôler la vitesse de ses mouvements, parler de ses sentiments et encadrer le développement du personnage et le langage corporel. », explique Sam Khoze producteur et scénariste du film.

Un film sur les dérives de l’intelligence artificielle

L’intrigue de b suit un scientifique qui, réalisant les dangers de son programme de création d’un ADN humain parfait, tente d’aider Erica à s’échapper. Le robot aura donc un partenaire humain dans le film, mais l’acteur qui l’incarnera n’a pas encore été choisi. L’histoire rappelle un peu le très bon Ex Machina, dans lequel l’IA était cependant jouée par l’actrice bien réelle Alicia Vikander. Le scénario est écrit par les producteurs Eric Pham, Tarek Zohdy et Sam Khoze de chez Life Entertainment. Le film n’a néanmoins pas encore trouvé son réalisateur.

Erica a été créée en 2015, et a failli faire ses débuts au cinéma plus tôt, dans un film réalisé par Tony Kaye (American History X). Le projet avait cependant été annulé. Le tournage du film b, dont le budget total s’élève à 70 millions de dollars, a quant à lui déjà débuté. Quelques scènes mettant en scène Erica ont en effet déjà été tournées au Japon l’année dernière. La suite devrait être être filmée en Europe en 2021.

Source : Comic Book