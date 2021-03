Une Porsche 911T Hot Rod avec un V8 Bentley est un modèle unique que vous pouvez acheter

La maison de vente aux enchères Bonhams a publié une liste de lots de vente aux enchères à venir, qui comprend un Hot Rod unique. La voiture est un mélange d’une Porsche 911T et d’une Bentley Mulsanne.

La voiture a hérité de la plateforme de Porsche et son moteur V8 de 6,75 litres de 300 chevaux a été emprunté à la Mulsanne Turbo de Bentley.

Porsche 911T Hot Rod avec un V8 Bentley – Crédit : The Bonhams MPH 20th March Auction

C’est une Porsche 911T de 1971 qui, comme vous pouvez le voir dans la vidéo de présentation, a été légèrement modifiée. Selon la description de l’article, le véhicule était une idée de l’artiste français Alexandre Danton, de Danton Arts Kustoms, qui, en plus de nombreux autres véhicules, a déjà converti un Jeep Wrangler Hot Rod et une Lamborghini Espada en Hot Rod. Récemment, un autre carrossier avait même combiné plusieurs Porsche 911 pour ressusciter une 911 Turbo S.

Comme on peut le voir, la voiture n’a pas de capot, juste un moteur visible et d’énormes roues à l’extérieur du corps. De plus, le toit a également été supprimé, le pare-chocs a été changé et l’intérieur a été complètement modifié.

La voiture unique est en vente

Les documents fournis par Alexandre Danton indiquent que la voiture d’origine était une Porsche 911 Turbo de 1971, mais celui-ci a rajouté à l’avant un énorme V8 Bentley de 6,75 litres et 300 chevaux provenant d’une Mulsanne Turbo.

L’évaluation de Bonham révèle que les pièces en chrome et en plastique, ainsi que les freins et le mécanisme de démarrage du moteur, ont tous besoin d’une attention particulière. Cependant, ils sont tout de même utilisables. Le véhicule est dépourvu de la moindre trace de confort, puisqu’il faudra se contenter de sièges baquets en aluminium, un pare-brise en deux parties et d’une instrumentation très sommaire.

Étant donné qu’il s’agit d’une voiture unique, et qu’il s’agit en plus d’une Porsche, même l’estimation la plus élevée pourrait être un petit prix à payer pour un collectionneur passionné de Hot Rod.

Néanmoins, contrairement à ce qu’on pourrait penser, ce Hot Rod unique est à vendre à un prix plutôt abordable. En effet, son prix de vente est estimé entre 7 000 et 14 000 dollars. La seule réserve, et peut-être la plus importante, est que ce Hot Rod n’est malheureusement pas homologué pour la route. Les voitures Porsche avec un moteur thermique pourraient bientôt devenir de l’histoire ancienne, puisque le PDG pense que tous ses modèles seront électriques d’ici 2030.

Source : Carscoops