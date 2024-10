Une tempête géomagnétique pourrait bientôt toucher la terre

Aux États-Unis, il serait possible d’apercevoir aujourd’hui et demain, des aurores boréales, suite à une tempête géomagnétique provoquée par une éruption solaire de grande envergure.

Crédit : Envato

Selon le centre de prévision météorologique spatiale de la NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration), une tempête géomagnétique mineure pourrait frapper la Terre aujourd’hui jeudi 3 octobre et demain, vendredi 4 octobre. Elle pourrait perturber les systèmes électriques sensibles comme les satellites, mais en aucun cas, elle ne pourrait avoir d’effet sur l’Homme.

Qu’est-ce qu’une tempête géomagnétique ?

Les tempêtes géomagnétiques sont provoquées par des explosions à la surface du Soleil, telles que les éruptions solaires, qui peuvent à leur tour projeter d’énormes quantités de plasma dans l’espace et finir par frapper l’atmosphère de notre planète.

Les éruptions sont classées en fonction de leur intensité, allant de B à X, du plus faible, à la plus puissante. Pour chaque lettre, un chiffre allant de 1 à 10 précise encore davantage le niveau d’intensité. L’éruption qui s’est produite mardi, qui est la cause de la tempête d’aujourd’hui, est classée X7,1, attestant de sa puissance considérable. Selon les scientifiques, la gravité de l’orage dépendra de l’orientation du champ magnétique projeté.

On savait déjà que le soleil allait entrer dans une phase d’activité exceptionnelle en 2024 avec notamment un maximum solaire en janvier 2024, nous permettant d’assister à des aurores boréales, même en France. Et cet été, notre astre a inversé ses pôles nord et sud, inversant, de fait, son champ magnétique. Et c’est la deuxième fois en 5 mois qu’une importante tempête géomagnétique se dirige vers la Terre.

Mais, il n’y a pas lieu de s’affoler et nous sommes loin du scénario catastrophe, comme on a souvent tendance à le faire dès qu’un événement spatial se produit. En juin dernier, deux astéroïdes étaient passés à proximité de la Terre et pourtant notre belle planète bleue est toujours là.