Lorsqu’une Tesla Model S Performance affronte une Lamborghini Huracán Performante sur 400 mètres, la course n’est jamais jouée d’avance. On a déjà vu par le passé les voitures italiennes gagner contre les voitures américaines de Tesla, mais l’inverse s’est également déjà produit.

La Tesla Model S Performance a bien sûr un avantage sur l’accélération grâce à son couple instantané, mais elle ne doit surtout pas sous-estimer la puissance de la supercar italienne.

Lamborghini Huracan Performante vs Tesla Model S Performance – Crédit : AutoTrader / YouTube

Les Youtubeurs adorent faire s’affronter les Tesla et des Lamborghini. En effet, une Model X s’était déjà frottée à une Lamborghini Aventador, et une Tesla Model 3 avait réussi à battre une Lamborghini Huracán sur 800 mètres. Récemment, une Tesla Model S avait battu une Lamborghini Huracán sur 400 mètres deux fois d’affilée, alors en sera-t-il de même sur cette course ?

Tesla Model S Performance vs Lamborghini Huracán Performante, qui l’emporte ?

Tout d’abord, présentons les participants. La Lamborghini Huracán Performante est équipée d’un moteur V10 de 5,2 litres et une puissance de 630 chevaux. Au total, la voiture pèse environ 1555 kg. Elle peut abattre le 0 à 100 km/h en 2,6 secondes, et atteint une vitesse de pointe de 323 km/h.

De l’autre côté, la Tesla Model S est entièrement électrique. Elle dispose de deux moteurs électriques, une puissance de plus de 800 chevaux grâce à son mode Cheetah, ainsi qu’un couple instantané de 1300 Nm. La voiture est beaucoup plus lourde que sa concurrence, avec 2241 kg. Cependant, celle-ci est beaucoup plus rapide à l’accélération, avec seulement 2,4 secondes pour le 0 à 100 km/h. Sa vitesse maximale est limitée à 260 km/h.

Passons maintenant aux résultats de la course. Comme vous aurez pu le voir dans la vidéo ci-dessous, la Tesla Model S démarre très rapidement dans la première course, mais est rapidement rattrapée par la Lamborghini Huracán Performante, qui parvient à remporter la course.

La deuxième course consiste à atteindre 160 km/h, puis freiner sur la distance la plus courte possible. La Lamborghini Huracán Performante remporte également cette dernière course, en parvenant à s’arrêter à plus d’une centaine de mètres avant sa concurrente tout électrique. La supercar italienne a pu profiter de son poids plus léger et de ses freins plus performants pour remporter la course, mais il faut également rappeler que la Tesla Model S Performance est plus de deux fois moins chère que la Lamborghini Huracán Performante.

Source : AutoTrader