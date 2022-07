Une Tesla Model S Plaid bat un record de vitesse à 350 km/h

À Trois-Rivières au Québec, une Tesla Model S Plaid a battu un record de vitesse. En supprimant les limitations logicielles qui brident la vitesse maximale, le conducteur a roulé à 348 km/h. C’est la première fois, ou du moins la première fois en vidéo, qu’une Tesla Model S Plaid atteint une telle vitesse. La berline électrique ultra-sportive qui « offre l’accélération la plus rapide de tous les véhicules en production » ne peut pas rouler aussi vite en temps normal.

La Model S Plaid – Crédit : Tesla

La Tesla Model S Plaid est un vrai bolide qui n’en a pas cependant l’apparence. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle Competition Carbon a présenté une version bolide de la Model S Plaid avec un carénage avant reconditionné, de nouveaux pare-chocs et d’autres modifications pour lui donner un look encore plus sportif. Dans la vidéo d’Electrek, la Tesla Model S Plaid n’avait pas besoin d’un tel look pour atteindre 347 km/h. Cependant, un petit hack logiciel s’est montré particulièrement utile.

À lire aussi > Une Tesla Model S prend feu trois semaines après l’accident

Les freins et les pneus de la Tesla Model S Plaid ont été changés pour rouler à 350 km/h

À son lancement, la Model S Plaid était limitée à 262 km/h au maximum. Cette année, le constructeur automobile a lancé le mode Circuit. Celui-ci permet de rouler encore plus vite au volant de la berline ultra-sportive. La vitesse maximale avec le mode Circuit activé est de 282 km/h. C’est déjà rapide, mais pas suffisamment pour Guillaume André. Il est le PDG de l’entreprise québécoise Ingenext spécialisée dans les pièces de véhicules électriques.

Guillaume André a donc fait installer un module qui permet de contourner les restrictions logicielles de Tesla. Pour plus de sécurité, il a aussi mis des freins de Mountainpass Performance et des pneus Michelin Pilot Super Sport. Et pour cause, la Model S Plaid est souvent considérée comme étant un peu dangereuse à grande vitesse à cause de ses freins médiocres et de son poids trop léger. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo, les 3 kilomètres de la piste de l’aéroport de Trois-Rivières ont permis d’accélérer, d’atteindre la vitesse de pointe et de freiner. Guillaume André a utilisé les 2 premiers kilomètres de la piste pour accélérer avant de décélérer.

Enfin, c’est la première fois qu’un véhicule Tesla atteint une vitesse de pointe de 348 km/h, mais c’est aussi probablement la première fois pour les véhicules électriques en général. Il ne faut pas non plus oublier que la Model S Plaid n’est pas une voiture de course, mais une berline familiale. Ses performances sont donc encore plus impressionnantes.

Source : Electrek