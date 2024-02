Une Tesla s’arrête net un plein milieu de l’autoroute, “j’avais peur qu’on me percute”

Conduire une Tesla peut s’avérer dangereux. Les défaillances de l’électronique rendent les voitures peu fiables et peuvent provoquer des accidents. C’est exactement ce qui vient d’arriver à un père de famille qui s’est subitement retrouvé à l’arrêt sur l’autoroute au volant d’une Tesla Model 3.

Tesla Model 3 ©Robin van Geenen via Unsplash

Bien que les Tesla soient les voitures électriques les plus vendues, elles ne sont pas sans risque. En effet, l’abondance de systèmes informatiques et électriques peut être à l’origine de pannes parfois très sérieuses.

Par exemple, la conduite autonome (Full-Self Driving, FSD) des Tesla a été responsable de nombreux décès en 2023. Un bilan malheureux qui est dû à des bugs ou à la défaillance du système. Des accidents qui, selon Tesla, ne seraient pas causés par le FSD, mais plutôt par le manque de vigilance des conducteurs.

Pourtant, un incident récent vient remettre en cause cette rhétorique de la firme texane sur la fiabilité de ses véhicules. Le propriétaire d’une Tesla Model 3, dont les défaillances sont connues, a vu son véhicule s’immobiliser sur l’autoroute.

L’arrêt soudain d’une Tesla provoque la panique chez son conducteur

La Tesla en question s’est donc arrêtée en plein milieu de la route alors que celle-ci était chargée à 60%. Selon le conducteur, celui-ci était en route pour aller chercher son fils lorsque l’accident a eu lieu.

Model 3 Highland © Tesla

Le propriétaire précise qu’il roulait à environ 60 km/h, une vitesse suffisamment élevée pour causer un accident mortel. Heureusement, il n’y a pas eu de casse et aucun blessé n’est à déplorer cette fois-ci.

Une enquête est en cours pour identifier les causes de cet incident. Cependant, il serait certainement dû à un défaut de l’électronique du véhicule. De plus, après avoir quitté sa Tesla, impossible de remonter dans la voiture selon le conducteur. Les portières étant bloquées par la batterie défectueuse.

S’il n’y a pas eu de conséquences funestes à cette défaillance d’une Tesla, le conducteur semble avoir eu la peur de sa vie. Celui-ci dit avoir eu une crise de panique ne sachant pas comment réagir et aurait eu extrêmement peur d’être percuté par l’arrière.

“J’ai fait une crise de panique. Je ne savais pas ce qui se passait. J’essayais de comprendre ce qu’il fallait faire, comment redémarrer la voiture. Pendant tout ce temps, j’avais peur qu’on me percute par-derrière.“

Le propriétaire du Model 3 a depuis porté plainte et ne souhaite plus utiliser son véhicule malgré la garantie de Tesla. Il estime que la voiture est trop dangereuse et il aurait peur pour la sécurité de son fils.

Un incident qui n’est pas isolé

Ce n’est pas la première fois qu’un incident de la sorte se produit et l’un d’eux a été particulièrement préoccupant. En novembre dernier, un cas de “freinage fantôme” a mis à l’arrêt une Tesla, elle aussi en plein milieu de l’autoroute.

Malheureusement, cette fois-ci, les conséquences de la défaillance du FSD de la voiture ont été bien plus graves. En effet, la Tesla a provoqué un accident gigantesque. Plusieurs personnes ont été blessées, dont un enfant en bas âge.

Un carambolage de huit voitures le 24 novembre 2022 sur le Bay Bridge de San Francisco. © California Highway Patrol

Ces incidents à répétition provoquent l’embarras chez Tesla et démontrent que ses véhicules ne sont définitivement pas fiables. La récurrence de ce genre d’accident est un avertissement sur les potentiels risques à conduire une voiture quasiment entièrement gérée par l’électronique.

De plus, le mutisme de Tesla sur cette nouvelle affaire est problématique. Le manque de transparence de la firme est préoccupant, il serait de bon ton que l’entreprise co-dirigée par Elon Musk fasse au moins état de ce genre d’accident même s’ils sont rares.

Une Tesla Model 3 s’est arrêtée subitement sur l’autoroute en raison d’une défaillance électronique.

Le conducteur a déclaré avoir paniqué et ne souhaite plus utiliser le véhicule.

Tesla n’a pas réagi et reste mutique concernant cet incident.

Source : BusinessInsider