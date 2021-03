Une vidéo deepfake invite Tom Holland et Robert Downey Jr dans le Magicien d’Oz

Ce n’est plus un secret pour personne : Le Magicien d’Oz s’apprête à retrouver une seconde jeunesse au cinéma. Dirigé par Nicole Kassel, ce remake ré-imaginera intégralement le monde du magicien, dépoussiérant ainsi son côté un peu kitsch et désuet. Il n’en fallait pas davantage pour que certains fans s’amusent déjà sur la toile. Ainsi, une amusante vidéo met en scène deux pointures dans les rôles principaux. Il fallait oser imaginer Tom Holland troquer sa combinaison de Spider-Man pour la robe bleue de Dorothy ! Le résultat est tout bonnement hilarant. A l’heure où le genre s’invite dans de nombreux débats, on se dit que le jeune comédien pourrait être parfait. D’autant plus, quand on connaît son passé de danseur professionnel.

The Avengers of Oz : une idée folle ! – Crédit : MGM

Après le duo formé par Iron-Man et Spider-Man dans le MCU, les deux comédiens s’invitent ainsi au pays d’Oz, dans un tout autre registre. Bienvenue donc dans The Avengers of Oz !

Des supers-héros sur la route de briques jaunes !

Si un tel film existait vraiment, on se délecte déjà de la distribution ! En regardant la vidéo, on découvre ainsi Chris Hemworth dans la peau du lion poltron et Chris Prat dans celle de l’homme de fer. Stan Lee s’offre la vedette en se transformant en Magicien d’Oz. Loin de se contenter de recréer une simple bande-annonce, la scène de la rencontre entre l’épouvantail et Dorothy a même été refaite de toutes pièces.

Malgré le poids des années, Le Magicien d’Oz n’a rien perdu de sa superbe. Même si les adaptations sont déjà nombreuses, de nombreux fans se réjouissent de voir Kassel revenir aux origines mêmes de ce conte initiatique. Mais ce n’est pas tout : en effet, le réalisateur Jon M.Chu lance enfin la machine pour adapter Wicked sur grand écran. Après des années d’attente, la comédie musicale culte de Broadway va enfin avoir le droit à son adaptation cinématographique. Adapté d’un préquel littéraire, Wicked met en scène la jeunesse d’Elphaba, la méchante sorcière de l’Ouest et son amitié avec la délirante Glinda. Car la sorcière verte n’a pas toujours été cruelle, n’en déplaise à certains.

Côté remake du Magicien d’Oz, on ignore encore tout des projets de casting. Le scénario commence tout juste à dessiner ses contours et il ne faut pas s’attendre à découvrir un quelconque résultat avant 2023 au bas mot. Mais si la réalisatrice allait piocher dans les têtes récurrentes du MCU, il pourrait y avoir de belles surprises ! N’oublions pas que les acteurs américains savent tout faire, et que nombre d’entre eux se sont illustrés sur les planches de Broadway !

