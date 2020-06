Valorant : le jeu de tir compétitif de Riot Games est disponible, comment le télécharger ?

Crédit : Riot Games

Les passionnés de jeux vidéo compétitifs n’ont pas pu passer à côté de Valorant. Sorti tout droit des studios de Riot Games, on pourrait croire qu’il est issu d’un savant mélange entre Overwatch de Blizzard et Counter-Strike: Global Offensive de Valve. En effet, il reprend des traits communs à ces deux FPS très populaires. Comme dans Overwatch, chaque agent de Valorant a ses propres capacités uniques. Ainsi, les joueurs équilibrent eux-mêmes leur équipe et peuvent se spécialiser dans un personnage particulier. De plus, le titre de Riot Games reprend le gameplay très tactique de Counter-Strike: Global Offensive en le rendant encore plus nerveux.

Un jeu de tir tactique en 5c5 signé Riot Games

Valorant a battu des records pendant sa bêta fermée depuis début avril. Le jeu de tir tactique a réussi à cumuler en moyenne plus de 3 millions de joueurs quotidiennement alors que son accès était restreint. En effet, les joueurs devaient réussir à obtenir une clé pour pouvoir l’essayer. Donc, nul besoin d’expliquer pourquoi il est tant attendu aujourd’hui.

L E T ' S G O 🔥 https://t.co/BHKoKGzATH — VALORANT France (@VALORANTfr) June 2, 2020

Niveau gameplay, Valorant est donc un jeu de tir tactique en 5c5, c’est-à-dire que deux équipes de 5 joueurs s’affrontent. Les armes sont achetées au début de chaque round. Une équipe est responsable de poser une « bombe » tandis que l’autre doit faire de son mieux pour la désamorcer. Les rôles s’inversent ensuite pendant la partie. Pour le moment, 11 agents avec des compétences uniques sont jouables ainsi que trois cartes de jeu différentes. Bien sûr, du contenu sera régulièrement ajouté. D’ailleurs, le patch 1.0 vient d’être déployé à l’occasion du lancement. Il apporte des améliorations, des correctifs et un nouvel agent.

Comment le télécharger ?

Pour télécharger Valorant, il vous faut au préalable un compte Riot. Rendez-vous ensuite sur la page de téléchargement du jeu et cliquez sur « Télécharger ». Le client s’installera ensuite sur votre ordinateur. De là, vous pourrez télécharger les données du jeu. Valorant requiert d’ailleurs 7,3 Go d’espace libre sur votre disque dur. Vous voilà prêt à y jouer pour la première fois si vous n’en avez pas eu la possibilité pendant la bêta.

Le jeu est disponible depuis 1h du matin pour le Japon, la Corée et l’Asie-Pacifique et 7h pour l’Europe, la Turquie, le Moyen-Orient, l’Afrique du Nord, la Russie et la C.E.I. Le continent américain est le seul à devoir encore patienter jusqu’à 14h aujourd’hui.

Source : Riot Games