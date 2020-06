Prenez le volant de ce PC pour gamer dissimulé dans une Tesla Model S

Dans la catégorie « Rigoureusement inutile donc absolument indispensable », voici le Ludicrous PC : un ordinateur pour joueur surpuissant placé sous le capot d’une Tesla pour enfant. Pourquoi ? Peut-être pour avoir le PC le plus rapide qui soit, au sens propre du terme.

Crédits : Orgin PC

Un vrai PC dans une fausse Tesla

Marques Brownlee, Youtubeur plus connu pour sa chaîne MKBHD, réalise des tests de smartphones et autres appareils technologiques. Il dispose aussi parfois de sources intéressantes comme lorsqu’il avait montré les prototypes des iPhone 11. Il ne tarit pas d’éloges sur sa Tesla Model S qu’il a légèrement modifiée. Origin PC, assembleur de PC sur mesure s’est inspiré de cette voiture pour en faire un boitier d’ordinateur. Bien sûr, ils n’ont pas choisi une véritable Tesla, bien qu’elle soit aussi capable de faire tourner des jeux vidéo avec Tesla Arcade, mais un modèle pour enfants fabriqué par Radio Flyer capable de rouler à 10 km/h.

Dans l’espace libre sous le capot, Origin a installé une véritable bête de course :

Carte mère : ASRock X570 Phantom Gaming ITX/TB3

: ASRock X570 Phantom Gaming ITX/TB3 Processeur : AMD Ryzen 9 3900X

: AMD Ryzen 9 3900X Carte graphique : NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti

: NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti Mémoire vive : 32 Go CORSAIR Dominator Platinum RGB (2 × 16)

: 32 Go CORSAIR Dominator Platinum RGB (2 × 16) Stockage pour l’OS : SSD M2 NVMe 2 To CORSAIR Force Series Gen.4 PCIe MP600

: SSD M2 NVMe 2 To CORSAIR Force Series Gen.4 PCIe MP600 Stockage : SSD 4 To Samsung 860 PRO

: SSD 4 To Samsung 860 PRO Refroidissement liquide pour processeur et carte graphique : CORSAIR Hydro X Hard Line

pour processeur et carte graphique : CORSAIR Hydro X Hard Line Ventilateurs : CORSAIR RGB

: CORSAIR RGB Alimentation : CORSAIR SF Series SF750 80 PLUS Platinum Certified

: CORSAIR SF Series SF750 80 PLUS Platinum Certified Système d’exploitation : Windows 10

12 050 euros pour le PC le plus « rapide » du monde

Bien qu’il s’agisse essentiellement d’une opération marketing intelligemment conçue par Origin PC, cet étrange PC est bel et bien en vente sur le site Internet de l’entreprise. On se souvient que l’entreprise avait mis au point un PC incluant dans son boitier une Xbox One X, une PlayStation 4 Pro et une Nintendo Swtich.

Comme une véritable Tesla, il est possible de choisir la couleur de la carrosserie (blanche, grise, bleue ou rouge) et même celle des jantes (noires ou grises). Pour s’offrir la belle, il faudra toutefois compter 12 050 euros et patienter 24 jours ouvrés. À ce prix, la voiture est fournie avec un chargeur, une housse de protection et une plaque d’immatriculation. A 10 km/h, ce PC sera plus rapide que le Mac Pro et ses roulettes à 849 euros qui font d’ailleurs un bien mauvais skateboard.

Source : MKBHD