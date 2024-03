Helldivers 2 : c’est quoi ce jeu de tir au succès phénoménal sur Steam ?

Helldivers 2 fait partie des grands succès de ce début d’année. Pourquoi le shooter coopératif cartonne sur Steam et sur PS5 depuis sa sortie le 8 février ? On vous explique tout sur le jeu d’Arrowhead et son succès impressionnant.

© PlayStation

L’année 2024 est riche en grosses sorties de jeux vidéo, pour le plus grand bonheur du public. Certains suscitent un engouement hors normes depuis de longs mois comme Final Fantasy 7 Rebirth, enfin disponible sur PS5. D’autres se sont fait un peu plus discrets pour finalement rencontrer un grand succès à leur sortie, comme Palworld.

Helldivers 2, disponible depuis le 8 février sur PC et PS5, fait aussi partie de cette catégorie-là. Même si PlayStation communique régulièrement sur le projet depuis l’an dernier, il était difficile de prédire que le shooter séduirait autant de joueurs. Quel est vraiment ce shooter coopératif et pourquoi cartonne-t-il ? On vous dit tout.

Helldivers 2, un jeu de tir coopératif au concept bien rôdé

Tout d’abord, il faut savoir qu’Helldivers 2 tranche radicalement avec le premier opus paru en mars 2015. Il s’agissait déjà d’un shooter coopératif, mais en vue isométrique. Pour cette suite, PlayStation et Arrowhead ont revu leur ambition largement à la hausse en passant à un TPS techniquement avancé capable afin d’exploiter les capacités de la PS5 et des PC haut de gamme.

Dans Helldivers 2, vous incarnez un membre de la résistance de la Super-terre, dernier pilier de la civilisation menacée par des aliens. Pour défendre la galaxie, vous devez former une escouade d’un maximum de quatre joueurs et partir affronter la menace sur les différentes planètes.

Pour affronter les ennemis, vous disposez d’un large arsenal d’armes, d’explosifs et d’outils défensifs pour protéger votre propre personne et vos alliés. Sur leur terrain et grâce à vos victoires, vous récupérez différentes ressources pour améliorer votre vaisseau et obtenir de l’équipement de meilleure qualité.

Vos vaisseaux stationnés en orbite vous permettent d’utiliser des stratagèmes, c’est-à-dire des attaques dévastatrices comme le largage de bombes ou les canons orbitaux pour dévaster le champ de bataille. Plus vous jouez dans un mode de difficulté élevée, plus les ennemis sont nombreux, mais en contrepartie, les récompenses deviennent plus attractives. Il existe neuf niveaux de difficulté dans Helldivers 2.

Pourquoi Helldivers 2 rencontre un succès phénoménal ?

Si Helldivers 2 plaît autant, c’est déjà grâce à son gameplay palpitant. Les batailles entre les Helldivers (les soldats incarnés par les joueurs) et les Terminides et Automatons sont visuellement impressionnantes grâce aux effets très travaillés des balles qui fusent, des explosions qui se multiplient et des attaques ennemies aussi dévastatrices que spectaculaires.

Les différents biomes des planètes sur lesquelles se déroulent les joutes apportent aussi un cachet visuel au titre. Au beau milieu de ces affrontements spectaculaires, les joueurs doivent faire preuve d’une grande cohésion pour l’emporter, renforçant l’immersion et l’impression de participer à une véritable Guerre intergalactique.

D’autant plus que, comme le premier opus, le tir ami est activé de façon permanente dans Helldivers 2. Vous devez donc faire particulièrement attention à avoir un allié dans votre ligne de tir ou ne pas lancer des explosifs n’importe comment. Cette mécanique rend les affrontements encore plus tendus et donne aussi lieu à des séquences particulièrement drôles qui peuvent facilement amuser une communauté sur Twitch.

En parlant de communauté, le studio Arrowhead pousse justement l’aspect « jeu de rôle » à son paroxysme en poussant les joueurs du monde entier à s’unir pour défendre et libérer les planètes aux mains des ennemis. Cela explique pourquoi près de 200 000 joueurs de Helldivers 2 ont pris d’assaut Veld pour tenter de chasser les Automatons.

Un bon suivi et un petit prix sur PC et PS5

Cela n’aurait sûrement pas été possible si Arrowhead n’avait pas augmenté les capacités des serveurs de Helldivers 2. Les développeurs suédois ne s’attendaient pas à un afflux aussi massif de joueurs lors du lancement. Résultat, de nombreuses personnes ne pouvaient tout simplement pas accéder au shooter jusqu’à ce que le studio règle le problème. Avec cette démarche, Arrowhead prouve à sa communauté qu’elle peut compter sur lui pour le suivi de l’œuvre.

Si Helldivers 2 est une telle réussite, il le doit aussi à son prix de 39,99 €. À l’heure où la plupart des grosses productions coûtent 69,99 € ou 79,99 €, ce tarif plutôt généreux représente à la fois un investissement raisonnable pour les joueurs, mais aussi un bon point pour l’image de PlayStation.

© PlayStation

Bien sûr, il y a quelques ombres au tableau, comme une certaine répétitivité après quelques dizaines d’heures de jeu. Helldivers premier du nom souffrait du même défaut et la lassitude pouvait se faire ressentir bien plus rapidement.

Malgré cela, tout le monde encense Helldivers 2, comme le montre ses évaluations sur Metacritic (82/100 de la presse, 8,4 des joueurs). Sur Steam, le titre a connu un pic exceptionnel de 458 709 personnes connectées simultanément en 24 heures. Il s’agit du vingtième afflux de joueurs le plus important de l’histoire de la plateforme.