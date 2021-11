Venom 2, Hawkeye… : les 10 films et séries les plus piratées du moment

Le piratage toujours aussi populaire – Crédit : Marvel Studios

Malgré la multiplicité des offres de SVOD, Disney+ et Netflix en tête, la VOD ou des éditions Blu-rays complètes, impossible d’enrayer le téléchargement illégal. Notamment pour les séries puisque certaines restent réservées à certains services : difficile de s’abonner à tout. Les pirates n’hésitent donc plus à se jeter sur les productions récentes et en pâtissent les blockbusters et projets majeurs. Le cabinet MUSO dévoile aujourd’hui les films et séries les plus piratées du moment. Sans surprise, on trouve Venom : Let There Be Carnage et la série Hawkeye.

MUSO, société londonienne, analyse le piratage mondial. On trouve le streaming, les téléchargements en ligne, les torrents publics et privés, les rippers de flux, etc.

Les 10 films les plus piratés du moment

Dune, massivement piraté – Crédit : Warner Bros.

Quels films suscitent le plus l’intérêt des pirates ? Sans surprise, on trouve plusieurs productions Marvel. Venom : Let There Be Carnage, Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux et Black Widow. Pour le reste, des films populaires parmi lesquels Red Notice (avec The Rock, Gal Gadot, Ryan Reynolds) ou encore Dune.

Les pirates n’apprécient pas forcément les petites productions et se tournent vers les blockbusters. On constate que ce classement reflète le box-office mondial et les films plébiscités par les spectateurs.

Venom : Let There Be Carnage : 38,3% de l’audience Mourir peut attendre : 13,0% de l’audience Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux : 12,1% de l’audience Red Notice : 8,2% Dune : 6,3% de l’audience Free Guy : 6,1% de l’audience Black Friday : 4,5% de l’audience Black Widow : 4,1% de l’audience Spencer : 3,9% de l’audience Finch : 3,5% de l’audience

Les 10 séries les plus piratées du moment

La série française victime du piratage illégal – Crédit : Riot Games/Fortiche

Comme pour les films, les séries populaires restent les plus plébiscitées ces dernières semaines. En tête, la nouvelle production du MCU pour Disney+ au mois de décembre : Hawkeye. Amazon Prime Video s’invite également avec La Roue du Temps. Netflix voit la série français Arcane, coup de cœur de la rédaction, apparaître dans ce classement.

Hawkeye, saison 1 : 26,7% de l’audience La Roue du Temps, saison 1 : 16,2% de l’audience Dexter : New Blood, saison 1 : 10,5% de l’audience Star Trek : Discovery, saison 4 : 8,4% de l’audience Arcane, saison 1 : 7,2% de l’audience The Beatles : Get Back, saison 1 : 7% Foundation, saison 1 : 6,6% de l’audience Succession, saison 3 : 6,2% de l’audience Yellowstone, saison 4 : 5,8% de l’audience Invasion, saison 1 : 5,6% de l’audience

Source : Deadline