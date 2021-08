Venom 2 : la sortie serait repoussée en 2022 à la place de Morbius

La sortie de Venom 2 risque d’être une nouvelle fois repoussée. Selon plusieurs sources internes, Sony aurait prévu de sortir Venom : Let There Be Carnage le 21 janvier 2022. Le film remplacerait alors Morbius avec Jared Leto qui était prévu à la même date.

Venom : Let There Be Carnage est l’une des sorties les plus attendues de Sony Pictures Entertainment cette année. Néanmoins, il semblerait bien que le film soit une nouvelle fois retardé. En effet, Venom 2 devait sortir au cinéma en octobre 2020 avant d’être repoussé en juin 2021, puis en septembre 2021.

Carnage dans Venom 2 – Crédit : Sony Pictures Entertainment

Finalement, Sony a une nouvelle fois décalé cette date de trois semaines. Aujourd’hui, le long-métrage réalisé par Andy Serkis avec Tom Hardy est attendu pour le 15 octobre. Néanmoins, il semblerait bien que ce ne soit pas le cas. Sony n’a pas encore officiellement annoncé que Venom 2 est repoussé, mais plusieurs sources internes l’ont révélé à Vulture.

Venom : Let There Be Carnage en serait à son quatrième retard

Selon les sources, Venom : Let There Be Carnage sortira le 21 janvier 2022. Cette date n’est pas une coïncidence. Elle correspond aussi à la sortie de Morbius, le thriller sur le vampire de Marvel incarné par Jared Leto. Ainsi, Venom 2 remplacerait Morbius au cinéma et celui-ci serait à son tour décalé. Cependant, les sources n’ont pas encore donné la nouvelle date de sortie de Morbius. Quoi qu’il en soit, ces deux films ont déjà été retardés plusieurs fois à cause de la pandémie. Bien entendu, Venom 2 représente un enjeu beaucoup plus important pour Sony.

En effet, le premier Venom avec Tom Hardy en 2018 a généré plus de 856 millions de dollars au box-office. Sony doit donc s’assurer que Venom 2 soit dans la lignée du premier blockbuster pour égaler ces chiffres, voire les surpasser. Encore une fois, la raison du retard de Venom 2 est la crise sanitaire et plus particulièrement le variant Delta qui fait des ravages aux États-Unis. Apparemment, Sony attendrait la fin de la CinemaCon qui se tient du 23 au 26 août pour annoncer le retard de Venom 2.

D’après les sources de Vulture, « ils ne voulaient pas montrer aux exposants qu’ils avaient peur du début de l’automne. Pourquoi voudriez-vous le déplacer de trois semaines ? Cela ne vous apporte rien ». Une sortie au mois de janvier pour un blockbuster n’a rien d’idéal, mais c’est toujours mieux que d’avoir des salles de cinéma à moitié vide à cause du coronavirus. En tout cas, le deuxième trailer de Venom : Let There Be Carnage dévoilé au début du mois rend les fans impatients de découvrir le face à face entre Eddie Brock (Venom) et Cletus Kasady (Carnage).

Source : ComicBook