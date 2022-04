Vidéo : trois manières troublantes de faire fondre un lapin en chocolat de Pâques

À l’occasion de la fête de Pâques, les confiseries en chocolat régalent petits et grands. Des œufs, des cloches, des poules, des poissons, des lapins… Il y en a de toutes les formes et de tous les goûts. Cette vidéo créée en 2007 par le studio Lernert & Sander refait souvent surface chaque année au moment de Pâques. Pourtant, elle est particulièrement troublante, voire terrifiante pour certaines personnes.

Un lapin en chocolat torturé par un fer chaud – Crédit : Studio Lernert & Sander

Basé à Amsterdam, le studio Lernert & Sander a été fondé par deux amis et artistes, Lernert Engelberts et Sander Plug. Ils sont connus pour l’esthétique de leurs vidéos et leur sens de l’humour. La vidéo du lapin en chocolat torturé est le premier projet sur lequel ils ont collaboré. Intitulée « Trois façons de faire fondre un lapin en chocolat », cette vidéo avait été réalisée pour la chaîne KTO-télévision.

Un fer chaud, une lampe UV et un sèche-cheveux sont utilisés pour faire fondre le lapin en chocolat

La vidéo troublante a amassé des centaines de milliers de vues au fil des années. Elle revient souvent au moment des célébrations de Pâques. Dans la vidéo, un mignon petit lapin au chocolat est exposé à trois sources de chaleur différentes. En premier, les artistes posent un fer chaud contre son nez. Ensuite, ils mettent un autre lapin identique contre une lampe UV. Enfin, le troisième et dernier lapin en chocolat fond sous la chaleur d’un sèche-cheveux.

La réalisation de la vidéo, la musique triste et la lenteur à laquelle le lapin en chocolat fond donnent un résultat particulièrement troublant. Ce n’est qu’une confiserie, mais la vidéo arrive tout de même à faire passer des émotions de tristesse, de désespoir et de douleur. À en croire les commentaires sous la vidéo, elle est même souvent utilisée par des professeurs de sciences qui la montrent à leurs élèves.

La torture du lapin en chocolat dure pendant 2 minutes et 37 secondes. Cette vidéo a eu un tel impact qu’elle réussit encore à faire parler d’elle aujourd’hui, 15 ans après sa création. Dans une interview accordée en 2018, Lernert et Sander expliquaient que : « nous voulons expérimenter un peu en ne sachant pas exactement ce que nous faisons lorsque nous allons sur un plateau – c’est le cœur de notre travail ».

Source : Digg