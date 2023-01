On n’arrête pas le progrès. La technologie Eye Contact, développée par l’entreprise informatique NVIDIA ambitionne de faire croire à vos interlocuteurs en visioconférence que vous leur portez une attention totale. En effet, ce nouveau dispositif, toujours en développement, donnera l’impression que vous ne quittez pas du regard l’objectif de votre webcam et donc, votre interlocuteur.

Visioconférence : une nouvelle fonctionnalité pour donner l’impression que vous regardez en permanence votre webcam et vos interlocuteurs © Pixabay

C’est une intelligence artificielle qui devrait ainsi permettre d’ajuster votre visage et votre regard pour les rediriger vers votre caméra. Ainsi, que vous regardiez votre écran, votre téléphone portable ou votre carnet de sudoku, les participants de votre réunion ne devraient y voir que du feu. Cependant, force est de constater que les premiers tests montrent que cette technologie est encore loin d’être au point.

Des tests hilarants qui laissent dubitatifs sur l’intérêt de cette fonctionnalité

Certains experts et journalistes ont pu, en avant-première, tester ce nouvel outil. Et selon les clichés pris par ces derniers, le résultat est loin de faire l’unanimité. Pas du tout naturelles et réalistes, les modifications faites au niveau du visage et du regard des testeurs n’ont pas permis de convaincre certains utilisateurs. « Effrayant et inconfortable » pour certains experts, cette nouvelle invention est loin de faire l’unanimité. D’autres ont, en revanche, été impressionnés par les possibilités offertes par cette nouvelle fonctionnalité.

Si le projet de NVIDIA peut partir d’une bonne intention, le plus simple pour donner l’impression que l’on regarde bel et bien notre webcam serait finalement peut être … de regarder bel et bien notre webcam. En effet, la technologie facilite considérable notre vie, si elle est réussie et performante. Aujourd’hui l’outil développé par la firme américaine n’est pas encore convaincant. Il faudra alors encore attendre quelque temps avant de pouvoir regarder tranquillement votre série Netflix en pleine réunion.

