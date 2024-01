Vision Pro: vous aurez besoin d’un iPhone avec Face ID pour l’acheter

Vision Pro © Apple

TL;DR Pour profiter pleinement du Vision Pro, il faut que le casque soit adapté à la morphologie de l’utilisateur.

Un système de mesure du visage via l’application Apple Store ne se fera qu’à l’aide d’un iPhone doté de Face ID.

Le Vision Pro coûte 3 499 $ pour le modèle de base, le prix français n’est pas encore connu.

Apple s’apprête à lancer son premier casque de réalité mixte, le Vision Pro. Le casque sera disponible aux États-Unis à partir du 2 février, mais les précommandes débuteront le 19 janvier. Pour réserver le Vision Pro, il faudra suivre un processus de commande particulier, qui implique de scanner son visage avec l’application Apple Store.

Le processus d’achat du Vision Pro expliqué par Apple, il faudra un iPhone avec FaceID

Pour profiter pleinement du Vision Pro, il faut que le casque soit adapté à la morphologie de l’utilisateur, dit Apple. C’est pourquoi la firme a mis au point un système de mesure du visage, qui permet de déterminer la taille du joint lumineux et du bandeau, qui sont les deux composants principaux du casque. Le joint lumineux est la partie qui entoure les yeux, et qui assure l’étanchéité à la lumière. Le bandeau est la partie qui maintient le casque sur la tête, et qui répartit le poids.

Pour mesurer son visage, il faut utiliser l’application Apple Store, qui utilise la caméra frontale et Face ID d’un iPhone, ou d’un iPad. L’application scanne le visage de l’utilisateur, et indique la taille du joint lumineux et du bandeau qui lui convient. Il peut alors précommander le casque avec les composants de la bonne taille. L’application Apple Store permet également de télécharger une ordonnance de correction visuelle, si besoin.

Apple a déjà testé ce système de mesure du visage avec des développeurs, qui ont reçu des prototypes du Vision Pro. L’application Apple Store a été mise à jour pour prendre en charge cette fonction, qui est indispensable pour commander le casque. Apple conseille donc de mettre à jour l’application avant le début des précommandes, qui auront lieu le 19 janvier.

Le Vision Pro coûtera 3 499 $ pour le modèle de base, qui dispose de 256 Go de stockage. Apple n’a pas encore annoncé si des modèles avec plus de stockage seront disponibles. Le casque sera livré avec le Solo Knit Band et le Dual Loop Band, qui sont deux types de bandeaux, ainsi qu’avec un joint lumineux et deux coussins de joint lumineux.