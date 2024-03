Vite, la PS5 Slim est à prix cassé pendant l’anniversaire AliExpress !

Du 18 au 27 mars 2024, c’est l’anniversaire AliExpress et pour cette occasion vous allez être couvert de cadeaux. On commence en beauté avec des supers offres promotionnelles sur la Playstation 5. Ne passez pas à côté de cette occasion !

PS5 Slim > 429 € chez AliExpress

C’est le premier jour de l’anniversaire du site de e-commerce mondialement connu : AliExpress. Et on commence ces célébrations avec des offres exceptionnelles sur la PS5 Slim qui combine baisse de prix et code promo.

Du 18 mars à minuit au 27 mars 2024 à 23h59, vous pouvez bénéficier d’une série de codes promo exclusifs pour les lecteurs de Tom’s Guide. En plus, les codes promo se cumulent avec les offres promotionnelles déjà en cours :

TOMSGD05 : 5 euros remboursés à partir de 39 euros d’achat

: 5 euros remboursés à partir de 39 euros d’achat TOMSGD10 : 10 euros remboursés à partir de 79 euros d’achat

: 10 euros remboursés à partir de 79 euros d’achat TOMSGD20 : 20 euros remboursés à partir de 159 euros d’achat

: 20 euros remboursés à partir de 159 euros d’achat TOMSGD40 : 40 euros remboursés à partir de 299 euros d’achat

: 40 euros remboursés à partir de 299 euros d’achat TOMSGD80 : 80 euros remboursés à partir de 499 euros d’achat

C’est donc l’occasion parfaite de s’offrir la Playstation 5 Slim à prix mini. La version digitale est ainsi disponible à seulement 429 euros en utilisant le code promo TOMSGD40. Mais ce n’est pas tout !

En utilisant le code promo TOMSGD80, vous bénéficiez de 80 euros de réduction sur trois autres offres :

La PS5 Slim avec deux manettes DualSense tombe à seulement 452 euros

tombe à seulement La PS5 Slim avec lecteur de disque passe à 439 euros

passe à La PS5 Slim avec lecteur de disque et deux manettes DualSense est disponible pour 495 euros

Bien sûr, ces offres sont valables dans la limite des stocks disponibles. Il ne faudra donc pas tarder pour s’assurer d’avoir sa console à petit prix.

⚙️ Quelles sont les caractéristiques de la PS5 ?

La Playstation 5 Slim est sortie le 24 novembre 2023 en France dans sa version Standard et Digitale. Sa principale nouveauté est bien évidemment sa taille et son poids réduits mais aussi son lecteur de disque qui est maintenant amovible.

Pour la partie technique, elle tourne avec le processeur AMD Ryzen de 3ème génération épaulé par 16 Go de RAM GDDR6. La carte graphique associée est une AMD RDNA 2.

Cette version Slim bénéficie en outre d’un disque dur SSD plus important puisqu’on passe d’une capacité de 825 Go à 1 To. Pour la connectique, on retrouve 2 ports USB-C, deux USB-A, un port Ethernet et évidemment un port HDMI 2.1. Enfin, elle est fournie de base avec une manette sans fil DualSense.