Nintendo Switch OLED : AliExpress casse son prix avec une remise de près de 100 €

Dans le cadre de son anniversaire, le marchand chinois AliExpress vous fait profiter de jusqu’à 70 % de remise sur une multitude de produits, ainsi que de réductions supplémentaires avec ses coupons promotionnels. La Nintendo Switch OLED est justement proposée à un prix très intéressant. Toutefois, l’offre a une durée limitée. En effet, vous avez jusqu’au 27 mars 2024 pour en profiter.

La Nintendo Switch OLED voit son prix s’effondrer sur AliExpress

La Nintendo Switch OLED est en ce moment affichée à 289 € sur AliExpress. Habituellement commercialisée aux alentours de 319,99 €, la console bénéficie d’une remise de 30 € par rapport à son tarif initial. En plus de cela, vous pouvez profiter d’un prix encore plus intéressant en appliquant le code promo LCFR50. Grâce à ce dernier, vous profiter d’une remise supplémentaire de 50 €, soit 80 € au total. Le prix de la console passe ainsi à 239 €. À titre de comparaison, la Nintendo Switch classique est plus chère. On la trouve effectivement aux alentours de 269,99 € chez la plupart des marchands.

La Switch OLED est le modèle le plus abouti de la console de la console de Nintendo. Sortie en 2021, cette déclinaison se distingue des versions classique et Lite, en proposant un stockage deux fois plus élevé. En effet, la console dispose d’une mémoire de 64 Go, contre 32 Go pour les autres modèles. La console de dernière génération profite de surcroît d’une meilleure autonomie que les deux modèles antérieurs.

Par ailleurs, le modèle le plus récent profite d’un écran plus grand. En effet, la diagonale de la dalle passe à 7 pouces, contre 6,2 et 5,5 pouces pour les autres modèles. La console offre également une meilleure qualité d’affichage. En effet, l’OLED vient remplacer la dalle LCD des deux autres versions. Vous profitez d’un contraste infini, de noirs exceptionnellement profonds, mais également de couleurs plus intenses. Par ailleurs, vous profitez d’une fluidité d’image accrue, puisque le temps de réponse de l’OLED est quasiment nul.

La Switch OLED vous permet de jouer à d’excellents titres, ainsi que des exclusivités comme The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Super Mario Bros. Wonder, Animal Crossing : New Horizons, ou encore les jeux de la licence Pokémon. En attendant sa remplaçante, la Nintendo Switch OLED reste un excellent choix à ce prix là !

