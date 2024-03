Les Nintendo Switch OLED et Lite sont à prix anniversaire sur AliExpress !

Vous voulez vous offrir une console Nintendo Switch à petit prix ? À l’occasion de l’anniversaire AliExpress, vous avez le choix entre la version OLED et la version Lite qui sont toutes les deux en promotion. Dans cet article, on vous donne toutes les infos pour faire le meilleur choix.

On continue notre sélection des meilleures offres promotionnelles de l’anniversaire AliExpress avec la Nintendo Switch. Et aujourd’hui, on fait coup double avec une réduction de prix à la fois sur la Nintendo Switch OLED et sur la Nintendo Switch Lite. Le plus dur sera de choisir votre modèle préféré !

Jusqu’au 27 mars à 23h59, AliExpress propose des baisses de prix sur de nombreux produits. Mais en plus de ces réductions, vous pouvez utiliser l’un des codes promo exclusifs pour les lecteurs Tom’s Guide. Il sont utilisables sur tout le site :

TOMSGD05 : 5 euros remboursés à partir de 39 euros d’achat

: 5 euros remboursés à partir de 39 euros d’achat TOMSGD10 : 10 euros remboursés à partir de 79 euros d’achat

: 10 euros remboursés à partir de 79 euros d’achat TOMSGD20 : 20 euros remboursés à partir de 159 euros d’achat

: 20 euros remboursés à partir de 159 euros d’achat TOMSGD40 : 40 euros remboursés à partir de 299 euros d’achat

: 40 euros remboursés à partir de 299 euros d’achat TOMSGD80 : 80 euros remboursés à partir de 499 euros d’achat

Ainsi, le prix de vente conseillé de la Nintendo Switch OLED est de 349,99 euros. Mais elle s’affiche actuellement sur AliExpress en promotion à 283 euros et, en rajoutant le code promo TOMSGD20, elle voit son prix baisser de 20 euros supplémentaires pour atteindre seulement 263 euros !

En ce qui concerne la Nintendo Switch Lite, elle est vendue sur le site officiel de Nintendo à 219,99 euros. Alors que sur AliExpress, elle est en vente pour 169 euros et, toujours en utilisant le code promo TOMSGD20, son prix passe à seulement 149 euros. Une excellente affaire pour jouer aux derniers hits Zelda, Mario et autres à tout petit prix.

Nintendo Switch OLED > 263 € chez AliExpress

Nintendo Switch Lite > 149 € chez AliExpress

⚙️ Nintendo Switch : OLED ou Lite ?

La Nintendo Switch OLED est sans doute le meilleur modèle disponible actuellement de la fameuse console portable. En effet, elle propose 64 Go de stockage interne, soit le double des autres modèles. Elle offre aussi une autonomie renforcée et un écran plus grand. Bien évidemment, l’écran OLED de 7 pouces est le gros point fort de cette version. La qualité d’affichage est bien meilleure avec un contraste incomparable qui offre des noirs profonds et des couleurs plus intenses. L’image apparait aussi plus fluide et nette.

En ce qui concerne la Nintendo Switch Lite, son principal atout est bien sûr son coût puisqu’elle est presque deux fois moins chère que la version OLED. Et malgré cette différence de prix, elle embarque exactement la même puissance et permet de jouer à tous les jeux disponibles sur Nintendo Switch. Avec son format plus petit et plus léger, elle sera beaucoup plus pratique en utilisation portable. Disponible en 5 couleurs (vert, gris, rose, jaune, bleu), elle est très appréciée des plus jeunes.

Dans tous les cas, que vous choisissiez la version OLED ou la version Lite, vous aurez le même plaisir de jouer à des titres déjà mythiques et exclusifs à Nintendo comme The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Super Mario Bros. Wonder, Animal Crossing : New Horizons, ou encore les jeux de la licence Pokémon.

