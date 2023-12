Voici les 5 pires jeux vidéo de l’année 2023

2023 a été riche en excellents jeux comme The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom, Baldur’s Gate 3 ou encore Alan Wake 2. Mais il y a aussi eu d’énormes ratés ! Voici les pires jeux de l’année qui ont été soient ratés, soit été d’énormes déceptions par rapport aux attentes.

Tous les mois, les studios sortent de nouveaux jeux sur Xbox, PlayStation, Nintendo Switch et PC. Si l’on trouve d’excellents titres, il y a forcément des loupés. Malgré nos consoles de plus en plus puissantes, certaines expériences vidéoludiques se démarquent par leur médiocrité. Et 2023 nous l’a prouvé avec plusieurs jeux loupés. Bien sûr, les développeurs ne sont pas responsables de l’état de ces titres et ont dû faire avec les moyens alloués. Voici notre top 5 des pires jeux vidéo de l’année 2023.

À lire > Voici les jeux vidéo les plus recherchés sur Pornhub en 2023

Redfall

Alors certes, Redfall n’est pas non plus une énorme catastrophe mais reste un échec total pour son éditeur Bethesda et sa maison-mère Microsoft. D’autant plus que le jeu est développé par Arkane et que l’on en attend beaucoup plus des créateurs de bijoux comme Prey ou Dishonored. Censé renforcer le Game Pass face aux énormes exclusivités de la PS5, Redfall a été un échec critique total, véritable déception de 2023. RIP !

Le Seigneur des Anneaux : Gollum

L’échec de ce titre est d’autant plus dur que Daedalic a dû stopper le développement de jeux vidéo pour recentrer son activité sur l’édition suite à sa réception commerciale et critique. Pourtant, la société a déjà créé des jeux salués mais il semblerait que la tâche ait été trop ardue avec celui-ci. Le Seigneur des Anneaux : Gollum a été critiqué pour ses graphismes de PS3 et son gameplay daté même si certains joueurs lui ont tout de même trouvé quelques qualités.

Greyhill Incident

Ce jeu est la preuve qu’une idée solide ne donne pas forcément de bons résultats. Greyhill Incident se voulait une version cinématographique de Signs, le film culte de M. Night Shyamalan. Malheureusement, ce n’est qu’un énorme raté avec son histoire absurde sur fond d’invasion extraterrestre. La plupart des idées de gameplay sont mal exécutées et pour ne rien arranger, les décors sont fades. Dommage, il y avait du potentiel.

Testament : The Order of the High Human

Mélanger éléments de RPG, d’action-aventure et de metroidvania dans un monde fantastique post-apocalyptique, ça donne envie ? Sauf qu’à vouloir tout mélanger jusqu’à la nausée, ça donne Testament : The Order of the High Human. Un jeu fade et sans vie qui ne demande qu’à spammer des sorts sans réfléchir pour se frayer un chemin. Le gameplay mise sur le style au lieu d’être agréable à prendre en main. De nombreux joueurs ont aussi souligné d’importants problèmes techniques qui ruinent l’expérience.

Quantum Error

C’est un raté presque dommage comme d’autres jeux dans cette liste car les graphismes et l’univers avaient du potentiel avec un ambitieux projet. Sauf qu’au final, Quantum Error se montre fade avec de nombreux bugs, des ennemis qui font office de sacs à PV et le pire du pire ? Un gameplay banal. Nouvelle preuve qu’une esthétique soignée ne donne pas forcément une bonne expérience vidéoludique.