Amazon Prime Gaming : voici les 4 jeux vidéo offerts en janvier

Amazon Prime donne accès à de nombreux avantages. Outre la livraison en un jour ouvré, Prime Video et Amazon Music, l’abonnement réserve régulièrement de jolies surprises aux gamers. Chaque mois, ces derniers peuvent récupérer des jeux vidéo sans débourser de suppléments. En novembre, la sélection était composée de gros classiques comme STAR WARS Knights of the Old Republic et Rage 2 Deluxe Edition.

Amazon Prime Gaming : quels sont les jeux offerts en janvier ?

Décembre a également été prolifique pour les abonnés qui ont notamment pu mettre la main sur Deathloop et Kombinera, un puzzle platformer plutôt original. Mais quid du premier mois de l’année 2024 ? En janvier, Amazon Prime Gaming offrira encore de nouveau jeux mais la sélection sera beaucoup moins étoffée. Il n’y aura pas de véritables têtes de gondole comme lors des mois précédents. Voici le calendrier complet :

4 janvier : Endling – Extinction is Forever. Dans ce jeu d’aventure à défilement latéral, vous incarnez une maman renarde qui protège ses petits dans un monde post-apocalypitque détruit par les humains.

11 janvier : Apico. Dans cette simulation d’apiculture en 2D, vous devrez collecter et élever des abeilles tout en assurant la préservation des différentes espèces. Au programme : mini-jeux de ressources, de biologie, d’apiculture et de floriculture.

18 janvier : Atari Mania. Les jeux Atari sont devenus fous et vous devez remettre de l’ordre dans tout ce bazar. Au menu, plus de 150 défis inspirés de grands classiques comme Pong, Asteroids, Centipede ou Breakout.

25 janvier : Yars: Recharged. Dans ce remake de Yars’ Revenge, vous serez aux commandes d’un insecte géant qui doit shooter sur tout ce qui bouge et se frayer un chemin dans les lignes ennemies. Un shoot them’up efficace.

Comptez-vous télécharger l’un de ces quatre jeux ? Dites-le nous dans les commentaires !