Voici le classement des 10 jeux vidéo les plus longs de 2023

La liste des plus longs jeux vidéo sortis en 2023 vient juste d’être dévoilée. On y retrouve un grand nombre de RPG salués par la presse et les joueurs, mais également deux Souls-like de qualité parus cette année.

© Neowiz, Square Enix

2023 aura été une année marquante du jeu vidéo avec plusieurs productions qui feront date dans l’histoire de l’industrie. On pense notamment à Baldur’s Gate 3, élu GOTY aux Game Awards 2023, ou encore à l’excellent Alan Wake 2.

Bien sûr, plusieurs titres ont aussi déçu la presse et les joueurs cette année, tels que Le Seigneur des Anneaux : Gollum et évidemment The Day Before. Si vous cherchez plutôt des jeux au très bon rapport qualité/prix, vous devriez découvrir cette liste des 10 jeux les plus longs sortis en 2023.

Les 10 jeux vidéo les plus longs de l’année 2023 dévoilés

HowLongToBeat est un site spécialisé dans le recensement du nombre d’heures qu’il faut pour terminer un jeu grâce aux retours des joueurs. Ils peuvent indiquer le temps qu’il faut pour arriver au bout de l’histoire principale, pour boucler la campagne ainsi que les missions secondaires et enfin le nombre d’heures nécessaires afin de terminer le jeu à 100 %.

En 2023, le titre qui offre la meilleure durée de vie est The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom avec une moyenne de 110 heures de jeu. Baldur’s Gate 3 se trouve juste derrière avec 105 heures. Octopath Traveler 2, le RPG de Square Enix paru sur Switch en février 2023, complète le podium. Voici le classement complet publié par HowLongToBeat :

The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom – 110 heures Baldur’s Gate 3 – 105 heures Octopath Traveler 2 – 80 heures Starfield – 65 heures Fire Emblem Engage – 63 heures Final Fantasy 16 – 58 heures Hogwarts Legacy – 46 heures Diablo 4 – 41 heures Lies of P – 37 heures Wo Long : Fallen Dynasty – 35 heures

Le site précise que les œuvres qui ne se terminent pas, comme les jeux de sport, sont écartés du classement. La position de Diablo 4 peut surprendre, mais cela montre à quel point le endgame gonfle la durée de vie du hack’n slash.

On retrouve assez logiquement un grand nombre de RPG dans la liste des plus longs jeux vidéo de 2023, même si deux Souls-like ferment la marche. Vous savez maintenant vers quels titres vous tourner pour en avoir pour votre argent. Bien sûr, il faut avant tout que les jeux correspondent à vos goûts avant de passer à la caisse.