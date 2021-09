Voiture de course : un américain construit une Mercedes dans son garage

Se basant sur les Mercedes-Sauber des années 80, l’homme s’est permis quelques libertés concernant l’esthétique et la motorisation de son véhicule fait-main. Même si le design de celui-ci laisse quelque-peu à désirer, on ne peut que respecter la détermination de cet amateur, qui a réussi à concrétiser son projet sans l’aide de personne.

La voiture en question – Crédit : Craiglist

Artistiquement, on trouve un peu de tout. La calandre chromée, bien qu’imposante, semble écrasée sous le volume de l’énorme prise d’air fixée sur le capot. Les optiques au style très rétro côtoient des roues qui semblent tout à fait modernes. On notera le style futuriste de la cabine, surplombée par deux petits phares d’appoint.

Côté motorisation, son créateur s’est permis une liberté totale. En effet, si l’ensemble du singulier véhicule est inspiré de la firme allemande Mercedes, la motorisation n’a rien à voir avec celle-ci. La voiture dispose ainsi d’un moteur qui lui, est bien américain. Il s’agit d’un bloc V8 Chevrolet 350 5,7 litres. La boîte de vitesse affiche quant à elle seulement 4 rapports.

Bien que cet amateur se soit permis un grand nombre de fantaisies, le véhicule est homologué, et peut ainsi librement circuler sur les routes. La voiture est désormais disponible sur Craiglist, mais son prix devrait en refroidir plus d’un. Il faudra débourser par moins de 75.000 dollars, soit plus de 63.000 euros. À ce prix-là, on peut sans doute trouver bien mieux…

Voitures fabriquées maison : un véritable hobby

Ce n’est pas la première fois que des amateurs le lancent dans de tels projets. Un youtubeur américain, CB Media, a ainsi découvert des répliques de Bugatti Chiron en Thailande. Ces véhicules, faits de bric et de broc, reproduisent fidèlement la prestigieuse voiture italienne. Plus insolite encore, un groupe de jeunes passionnés d’auto-moto au Vietnam a construit une fidèle réplique basée sur le même modèle, cette fois-ci entièrement fabriquée en carton.

