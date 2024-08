500 000 arbres abattus pour construire l’usine Tesla de Berlin : la voiture électrique, pas si écolo ?

L’analyse d’images satellites montrent que Tesla a abattu environ 500 000 arbres pour construire son usine en Allemagne, près de Berlin. Le bilan environnemental de l’entreprise s’assombrit encore un peu et avec lui celui de la voiture électrique aussi.

Crédit : Tesla

La gigafactory de Berlin continue de nourrir la controverse. Une analyse d’images satellites menée par Kayrros montre que 329 hectares de forêt ont été abattus sur le site de l’usine de Tesla, entre mars 2020 et mai 2023. Selon cette entreprise de renseignement environnemental, cela équivaut à environ 500 000 arbres.

Les images ont étés obtenus grâce au satellite Sentinel-2 et sont disponibles en libre accès. Ces clichés sont traitées par intelligence artificielle pour calculer la superficie représentée, mais Kayrros assure que la qualité des données obtenues est vérifiée par des experts en télédétection. Le bilan environnemental de Tesla s’assombrit encore un peu.

L’usine Tesla de Berlin en 2019 (à gauche) et en 2023 Crédit : Google Earth

Le bilan environnemental des voitures électriques n’est pas reluisant

Car outre la déforestation nécessaire à l’extension du site, la fabrication des voitures électriques en elle-même n’est pas respectueuse de l’environnement. Des dizaines d’incidents environnementaux ont été signalés dans l’usine de Tesla, notamment des fuites de carburant, de peinture et d’aluminium dans les zones adjacentes.

Pourtant, Tesla envisage d’étendre encore la Gigafactory de Berlin. L’entreprise vise la déforestation de 100 hectares supplémentaires. Les habitants de la commune voisine de Grünheide sont opposés au projet : dans un référendum local mené en février, 3499 des votants ont exprimé leur opposition contre 1882 favorables à l’extension. Mais ce vote n’avait rien de contraignant pour Tesla qui a poursuivi ses projets.

La réponse des militants écologistes ne s’est pas fait attendre. Certains occupent des cabanes non loin de l’usine et tentent de prendre d’assaut le site. En mars, un groupe d’activistes avait mis feu à un pylône électrique et interrompu la production de l’usine pendant quelques jours. Les opposants soulignent que l’extension gigafactory met en péril une source d’eau potable.

D’ailleurs, la fabrication des voitures électriques est gourmande en eau de manière générale. En effet, l’extraction des métaux nécessaires à leur fabrication en consomme énormément. Selon un rapport de 2020 établi par Fitch, l’industrie minière est l’une des industries les plus gourmandes en eau. L’extraction d’1 kg de lithium en nécessiterait environ 2 000 litres : chaque batterie de voiture électrique en contient entre 3 et 5 kilos selon Capcar.

Ce mois-ci, les habitants de Belgrade sortaient en masse pour manifester contre l’exploitation des ressources énormes de la Serbie en lithium. En Hongrie voisine, le constructeur automobile chinois BYD, spécialiste des voitures électriques, va bientôt ouvrir une usine qui nécessiterait justement le précieux métal pour ses batteries. Malheureusement, le projet de mine serbe entraînerait lui aussi la destruction d’hectares de forêt.