Volkswagen ID.4 rappelé en raison d’un risque potentiel d’incendie de la batterie 12V

Les constructeurs automobiles rappellent régulièrement leurs véhicules électriques lorsqu’ils ont des défauts de production. Récemment, BMW a rappelé 14 000 i4, i7 et iX à cause d’un bug logiciel de la batterie. En fin d’année dernière, 321 000 Model 3 et Model Y ont eu un problème logiciel de feux arrière. Cette fois-ci, c’est au tour de Volkswagen de rappeler ses SUV électriques ID.4 à cause d’un risque d’incendie de la batterie de 12V.

Le Volkswagen ID.4 © Volkswagen

Le rappel ne concerne pas tous les Volkswagen ID.4, mais seulement un nombre restreint. En effet, Volkswagen a confirmé que le risque d’incendie concerne 1 042 SUV électriques fabriqués entre 2022 et 2023. Ces véhicules électriques présentent un défaut sur le câble de charge de la batterie de 12V. S’il n’est pas corrigé, il risque de déclencher un incendie.

Le défaut du câble de charge de la batterie du Volkswagen ID.4 augmente le risque d’accident et d’incendie

Volkswagen a expliqué dans un communiqué que : « sur les véhicules concernés (propulsion arrière uniquement), le câble de charge de la batterie 12V peut entrer en contact avec l’arbre de la colonne de direction, provoquant l’usure de l’isolation du câble. Si cela se produit, cela peut entraîner un court-circuit ».

Un court-circuit de l’ID.4 présente plusieurs risques. Le SUV électrique risque de perdre en puissance motrice pendant la conduite, ce qui augmente donc le risque d’accident. Il y a également un risque d’incendie en cas de court-circuit. Comme Volkswagen l’a précisé, « un risque de dommages potentiels au système de direction (en raison du passage du courant électrique) ne peut être exclu ».

Les propriétaires des ID.4 concernés sont donc vivement encouragés à se rendre chez un concessionnaire Volkswagen. Le câble de charge de la batterie 12V sera réparé ou remplacé si nécessaire. Ceux qui ne se sont pas encore rendus chez un concessionnaire doivent également surveiller les messages d’avertissement concernant la batterie. Si une odeur de brûlé se fait sentir ou si de la fumée se fait voir, il faut immédiatement garer le véhicule et le faire réparer.

Source : Teslarati