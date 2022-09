iPhone 14 : la fonction de détection des accidents mise à l’épreuve

L’iPhone 14 et sa fonction de détection de collision © TechRax

Personne ne veut s’essayer à la fonction de détection des accidents de l’iPhone 14 dans la vraie vie, pour des raisons évidentes. Heureusement, l’équipe de TechRax a pu faire une démonstration de cette fonctionnalité à l’aide d’une télécommande truquée. La vidéo est à retrouver ci-dessous.

La fonction Détection des accidents de l’iPhone 14 testé en conditions réelles

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessous, un iPhone 14 Pro est posé à l’intérieur d’une voiture de test, en plus d’une caméra GoPro. Après quelques faux départs, la voiture (actionnée par des poulies télécommandées) est dirigée vers un mur de véhicules mis au rebut. D’abord dans une collision à basse vitesse puis à grande vitesse, ce qui déclenche avec succès la détection de la collision.

L’iPhone commence son compte à rebours pour appeler automatiquement les services d’urgence, avant d’être annulé par l’équipe de TechRax. Fait intéressant, au moins dans le cas d’un crash à basse vitesse, il y a un petit délai entre le crash et le déclenchement de la détection de crash.

À lire : iPhone 14 et iPhone 13 : quelles différences ?

Apple affirme que la détection de collision fonctionne en utilisant le gyroscope et l’accéléromètre de l’iPhone 14 et de l’iPhone 14 Pro pour détecter divers paramètres qui pourraient indiquer un crash. Cela inclut des changements soudains de vitesse et de direction, mais aussi des sons forts et des changements de pression, ces derniers étant causés par des airbags à expansion rapide (comme nous le voyons dans le test de collision à grande vitesse de TechRax).

Pour rappel, les Google Pixel 6, Pixel 6 Pro et Pixel 6a (ainsi que tout autre Pixel lancé après le Pixel 3) ont tous une fonction de détection d’accident. Ils utilisent également les capteurs et l’emplacement du téléphone pour vérifier d’éventuelles collisions et contactent les services d’urgence dans les 60 secondes s’ils enregistrent un potentiel accident. De la même manière, les nouvelles Apple Watch 8, Apple Watch Ultra et Apple Watch SE (2022) offrent aussi cette fonctionnalité. Retrouvez plus d’informations sur la page dédiée d’Apple.