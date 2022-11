Votre Samsung cache une photo de chihuahua, voici comment la trouver

Vous avez un Samsung Galaxy ? Que ce soit le dernier Galaxy Z Flip 4 avec son design pliant toujours aussi raffiné ou le Galaxy S22 Ultra avec son excellente qualité photo, votre smartphone cache une photo de chihuahua. Ce n’est pas une blague, tous les Galaxy de Samsung ont la même photo avec le même chien mystérieux.

Le chihuahua caché dans les smartphones Samsung © u/PruritoIntimo / Reddit

Personne ne sait pourquoi cette photo est présente et à qui appartient le chihuahua. Nous ne le saurons jamais tant que Samsung ne donne pas d’explication officielle. En tout cas, vous pouvez aussi trouver la photo sur votre Samsung. Elle n’est évidemment pas cachée dans votre galerie ni dans les fichiers.

Le chihuahua est caché dans le menu secret de diagnostic des Samsung

La photo du chihuahua est cachée dans le menu secret de diagnostic. Pour y accéder, ouvrez l’application Téléphone et tapez « *#0*# ». Un menu va ensuite s’afficher pour vous permettre de tester différentes fonctions de votre smartphone. Certaines options vous permettent de tester la capacité de votre écran à afficher le rouge, le vert et le bleu, par exemple.

L’option qui vous intéresse s’appelle « Sensor » ou « Capteur ». Cliquez dessus et vous verrez plusieurs données et boutons s’afficher à l’écran. Choisissez « Image Test » ou « Test d’image » qui se trouve sur la partie supérieure de l’écran. Et voilà ! La photo du chihuahua s’affiche en plein écran. Non seulement la photo n’est pas de bonne qualité, mais elle est aussi étirée sur l’écran. Elle ne sert donc sûrement pas à tester la qualité d’image des smartphones Samsung.

Plusieurs vidéos de ce mystérieux chihuahua circulent déjà sur TikTok. L’utilisateur « tbvrgg » a fait la démonstration sur plusieurs smartphones Galaxy dans un magasin. Quel que soit le modèle choisi, cette manipulation fonctionne et un chihuahua s’affiche systématiquement sur l’écran. Vous pouvez voir la vidéo ci-dessous. Le compte de Samsung Singapour a même répondu que : « oof, le chien est sorti du sac maintenant », mais il n’a pas donné plus d’informations.

Source : Lifehacker