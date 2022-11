Samsung vend 400 000 appareils Galaxy en une seule fois

© Samsung

La gamme Samsung Galaxy est sacrément bien fournie en tablettes et en smartphones. De quoi susciter l’intérêt du consortium chapeauté par Airbus et Capgemini. Pour information, ce dernier a été choisi par Beauvau dans le cadre du lot 2 du Réseau Radio du Futur (RRF) qui vise à remplacer les équipements radio vieillissants propres à chaque force d’intervention.

Et pour cause, ces derniers « ne permettent pas la transmission d’importantes quantités de données ou d’images en temps réel depuis le terrain », explique le gouvernement. Afin d’accompagner le déploiement de ce nouveau réseau de communication très haut débit commun à toutes les strates de la sécurité et des secours, les collaborateurs seront munis de 400 000 appareils Samsung Galaxy. Un joli coup pour le constructeur sud-coréen !

Samsung Galaxy : des appareils robustes privilégiés

Évidemment, le choix ne s’est pas porté sur le Galaxy S22 Ultra ou sur un pliable comme le Galaxy Z Flip 4. Il fallait miser sur des terminaux capables de résister aux aléas du terrain. Ce sont ainsi le smartphone Galaxy XCover 6 Pro et la tablette Galaxy Tab Active 3 qui ont été choisis en raison de leurs robustesse. « Ces terminaux résistants à des conditions extrêmes d’utilisation sont particulièrement adaptés aux forces de la police nationale, des sapeurs-pompiers ou encore de la sécurité civile », détaille Samsung.

Avoir ce type d’équipement en commun est pratique à plus d’un titre. Synergies et collaboration entre usagers sont facilitées. Qui plus est, les opérations de maintenance et les déploiements de correctifs sont bien plus simples à mettre en oeuvre.

Outre leur haut degré de réparabilité, la Galaxy Tab Active 3 et le Galaxy XCover 6 Pro ont la particularité de posséder une batterie amovible. Pour les forces d’intervention, cela s’avère très pratique pour maintenir les appareils en marche sans avoir à perdre du temps à les recharger.